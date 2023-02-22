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Житель Новосибирска отправился тюрьму за обман железнодорожников

Фото Житель Новосибирска отправился тюрьму за обман железнодорожников
Фото Житель Новосибирска отправился тюрьму за обман железнодорожников

Густаво Зырянов / Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске мошенник обманул работников железной дороги на 2,7 млн. рублей.

В Новосибирске 53-летний рецидивист на протяжении двух лет обманывал железнодорожников и наживался на их неосмотрительности. Мужчина обещал, что поможет поездным бригадам в получении «паспорта доверия» АО «Федеральная пассажирская компания», который дает право на дополнительные выплаты и привилегии. В результате преступник обманом выудил у них около 2,7 млн. рулей. Жертвами мошенника стали 11 сотрудников из трех поездных бригад «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото Житель Новосибирска отправился тюрьму за обман железнодорожников 2

Неизвестно, правда, почему железнодорожники ради получения «паспорта доверия» решили прибегнуть к посредничеству незнакомца, если по условиям, подать заявку на его получение может только руководитель дистанции пути или инфраструктуры, искусственных сооружений. А решение о присвоении «паспорта» принимает комиссия, в которую входят начальник дирекции инфраструктуры, заместитель по безопасности движения, главный инженер, начальники служб пути, охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля, управления, организации и оплаты труда, председатель первичной профсоюзной организации. Таким образом, заведомо очевидно, что случайный человек не может повлиять на этот процесс.

Ленинский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в крупном мошенничестве и отправил его в колонию строгого режима на 2,5 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, также отправили под суд 19-летнего рецидивиста, который избил подростка в электричке в районе станции Барабинск.

 

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Новосибирская область
мошенничество
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