Жители Новосибирска приютили брошенных цирковых собак из вольера с медведями

"animal_nsk - Новосибирск", ВК

В Новосибирске брошенных дрессировщиками цирковых колли пристроили в добрые руки.

В Новосибирске зоозащитники нашли новый дом для двух цирковых колли, которых бросили на складе. Животные остались одни на морозе и голодали. Об этом сообщили зоозащитники в паблике animal_54 ВК.

Эта история началась восемь лет назад, когда Росгосцирк уволил дрессировщиков Герасимовых. Тогда медведи, лисы, собаки, кошки, енот, хорек и домашние крысы остались жить в поселке Садовый. Со временем горожане пристроили часть питомцев. Но два года назад бывшие циркачи совсем перестали заботится об оставшихся животных. В результате медведям и колли пришлось зимовать на холодном складе.

Теперь судьба собак решена. Уточняется, что их новые владельцы хорошо знакомы с особенностями породы и знают, как за ними ухаживать. Животные уже отправились на новое место жительства и успешно осваиваться в семье.

Участь оставшихся на складе медведей, пока неизвестна. Общественники Новосибирска в начале января подали заявление в правоохранительные органы о факте жестокого обращения с животными. На тот момент мишки провели к клетке без еды 4 дня.