Жители Новосибирска услышали сигнал о воздушной тревоге по радио

Фото: Pixabay.com
На радиостанции в Новосибирске прозвучало сообщение о воздушной тревоге.
В Новосибирске на одной из радиостанций местные жители услышали сообщение о воздушной тревоге. Об этом пишет телеграм-канал «Сибирьмедиа».
Как утверждает читатель, трансляция на радиостанции прерывалась несколько раз около 12:30 сегодня.
Кроме того, в СМИ утверждают, что подобные сигналы прозвучали в эфире радиостанций во многих других российских регионах. В МЧС России заявили, что сообщения о воздушной тревоге не соответствуют действительности.
«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.
МЧС просит следить за информацией из официальных источников.
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