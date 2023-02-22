Жители Новосибирска услышали сигнал о воздушной тревоге по радио

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На радиостанции в Новосибирске прозвучало сообщение о воздушной тревоге.

В Новосибирске на одной из радиостанций местные жители услышали сообщение о воздушной тревоге. Об этом пишет телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Как утверждает читатель, трансляция на радиостанции прерывалась несколько раз около 12:30 сегодня.

Кроме того, в СМИ утверждают, что подобные сигналы прозвучали в эфире радиостанций во многих других российских регионах. В МЧС России заявили, что сообщения о воздушной тревоге не соответствуют действительности.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

МЧС просит следить за информацией из официальных источников.