День защитника Отечества 2023: новые открытки и поздравления с 23 февраля

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В нынешнем году мужской праздник в нашей стране ощущается по-особому в силу очевидных причин. Как никогда ранее высоко ценится сила и смелость людей, несущих ратную службу. Поздравить их нужно тоже по-особому трепетно и торжественно. Облегчая ваш выбор, подготовили подборку открыток и поздравлений к этому государственному празднику.
Товарищи мужчины! Сегодня поздравления звучат именно для вас и в них мы хотим вложить все наши самые добрые чувства и пожелания! Пусть ваша жизнь будет заполнена радостными моментами, о которых потом будет приятно вспомнить! Пусть всё приносит вам положительные эмоции: работа, общение, друзья, семья и вообще жизнь! А праздничное настроение, которое мы вам дарим, пусть согреет остаток зимы! С праздником вас, уважаемые, с Днём защитника Отечества!
Сердечно поздравляем с доблестным, героическим праздником 23 февраля — Днём защитника родного Отечества! Позвольте от всей души поблагодарить вас за безграничное мужество, доблестный ежеминутный подвиг тяжёлого ратного труда, за благородное терпение и стойкость и выразить искренние пожелания мирной, тёплой и душевной атмосферы в кругу близких людей!
С Днём защитника Отечества! Желаю побольше сил, выдержки, отваги. Желаю всегда стремиться к лучшему, идти только вперёд и любые вершины с лёгкостью суметь покорить. Пусть намеченные планы претворяются в реальность. Желаю уверенности в будущем, стабильности и достатка в доме. Пусть рядом будут верные друзья, которые поддержат в любую сложную минуту.
Поздравляю от души с 23 февраля! Прежде всего желаю крепкого здоровья, чтоб оно никогда не подводило. Желаю мужества, решительности, никогда не пасовать перед трудностями и любые ситуации держать под контролем! Пусть все задумки осуществятся, как тебе захочется, а все мечты непременно станут реальностью!
Поздравляю тебя с Днём защитника Отечества! Будь всегда уверен в себе, ни перед чем не отступай и непременно верь в себя! Будь энергичным, предприимчивым и жизнерадостным! Пусть твой настрой всегда будет позитивным! Конечно же, не забывай про юмор, улыбки и радуйся счастливым мгновениям! И пусть всё будет великолепно!
Сердечно поздравляю тебя с 23 февраля! Богатырского тебе здоровья и сил, чтобы оставаться такой же надежной опорой и защитой для своей семьи! Желаю достигать поставленных целей с легкостью, покорять все намеченные вершины. Пусть будет всегда хорошее настроение и спокойствие в душе!
Защитники Отечества! Вас поздравляем!
Вам силы и мужества в праздник желаем!
Пусть крепко вас любят, пусть вами гордятся,
Пусть ваши желанья исполнить стремятся!
Защитникам Отечества все наши поздравленья!
За доблесть и за мужество примите восхищенье.
Пусть воля будет твёрдою, а мускулы — стальными!
Пусть мысли будут чистыми, сердца же — золотыми!
Защитники Отечества вы наши!
Нет в мире вас сильней, отважней, краше.
Мы вас в мужской ваш праздник поздравляем!
Быть вам супергероями желаем!
Чтоб по плечу любое дело было,
На планы все чтоб вам хватало силы,
Чтоб барышни смотрели, умилялись,
Гордились вами и навек влюблялись!
С Днём защитника Отечества! Ура!
Вам цветы и поздравления с утра,
Вам почёт и уважение от нас,
Пусть на всё хватает мужества у вас.
Пусть на всё хватает время, денег, сил,
Чтобы каждый бы из вас счастливым был,
Чтобы каждый, словно солнце, нам сиял
И любые бы вершины покорял!
Мужчины, защитники, наши герои,
Пусть ветер февральский за окнами воет,
Нам с вами не страшен, ни ветер, ни тучи,
Ведь каждый из вас самый сильный и лучший!
Пусть сбудутся планы, что вы начертали,
Пусть ждут вас победы, награды, медали,
Любви вам, здоровья, успехов побольше,
Блистайте поярче, живите подольше!
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