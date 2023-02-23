Поздравления с 23 февраля: лучшие открытки, стихи и поздравления для мужчин в 2023 году

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Для любимых всегда только лучшее, даже открытки и поздравления. Особого внимания в этот февральский день заслуживают парни и мужчины, которые реально защищают нашу страну сегодня. Таким мужчинам будет особенно приятно получить красивые поздравления с 23 февраля. Подборка идеальных и безупречных слов и изображений, проникающих прямо в мужскую душу, в нашей публикации.
Защитников мы поздравляем
С их светлым, мужественным днем!
Им всем добра, любви желаем,
Чтоб неудачи – нипочем!
Поздравить мы сейчас хотим
Отважных сыновей страны.
Пусть войны мы все прекратим,
Ведь дружными мы быть должны.
Кто служит иль служил когда-то,
Ходил по плацу сапогами,
Мы поздравляем всех солдат!
Спасибо! Мы гордимся вами.
Честь и долг мы восхваляем
В этот светлый зимний день.
С праздником мы поздравляем
Мужчин любимых поскорей.
Желаем счастья в вашей жизни,
Вы – надежная спина!
Все защитники Отчизны –
Нерушимая скала!
Пусть наполняет сердца
Отвага, что из груди доносится
Желание идти до конца
И гордость за то, что не бросил всё.
Салюты я шлю в твою честь,
Желаю тебе быть любимым,
Успехов пусть будет не счесть,
Желаю людьми быть ценимым.
Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровья и богатства,
С мечтой не расставаться,
Подвижным быть, активным,
Подтянутым, спортивным,
Ты самый лучший у меня!
Добра и мира пожелаем,
Чтоб не пришлось вам воевать.
Вы защитите нас, мы знаем,
Желаем горя вам не знать.
23 февраля — это день богатыря!
В этот день мы вспоминаем — без мужчин нам трудно жить.
Кто в быту спасает женщин, кто поможет гвоздь нам вбить?
Кто же будет слабый пол наш защищать, спасать, любить?
Наши славные мужчины, мы хотим вам пожелать:
Будьте счастливы, любимы и не смейте унывать!
Пусть здоровье не подводит, пусть горит в глазах искра,
В сердце пусть всегда пылает эта искорка добра!
Чтобы каждая работа ловко спорилась в руках,
Чтоб глаза горели счастьем, чтоб не ведали вы страх.
Если даже приуныли — это, словом, пустяки.
Настоящие мужчины — это вам не слабаки!
Ты — настоящий мужчина! Ты являешься надежной опорой для своих близких, преданным другом и просто замечательным человеком! А значит этот праздник по праву твой. Поздравляю тебя и желаю здоровья, мужества и сил на выполнение самых рисковых идей и самых заветных желаний.
От души поздравляю с Днём защитника Отечества и желаю бравого настроения и оптимизма души, верной удачи и крепкого здоровья, патриотических идей и мужества сердца, стремления к благу и доброму счастью.
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