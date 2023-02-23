Поздравления с 23 февраля: лучшие открытки, стихи и поздравления для мужчин в 2023 году

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Для любимых всегда только лучшее, даже открытки и поздравления. Особого внимания в этот февральский день заслуживают парни и мужчины, которые реально защищают нашу страну сегодня. Таким мужчинам будет особенно приятно получить красивые поздравления с 23 февраля. Подборка идеальных и безупречных слов и изображений, проникающих прямо в мужскую душу, в нашей публикации.

Защитников мы поздравляем

С их светлым, мужественным днем!

Им всем добра, любви желаем,

Чтоб неудачи – нипочем!

Поздравить мы сейчас хотим

Отважных сыновей страны.

Пусть войны мы все прекратим,

Ведь дружными мы быть должны.

Кто служит иль служил когда-то,

Ходил по плацу сапогами,

Мы поздравляем всех солдат!

Спасибо! Мы гордимся вами.

Честь и долг мы восхваляем

В этот светлый зимний день.

С праздником мы поздравляем

Мужчин любимых поскорей.

Желаем счастья в вашей жизни,

Вы – надежная спина!

Все защитники Отчизны –

Нерушимая скала!

Пусть наполняет сердца

Отвага, что из груди доносится

Желание идти до конца

И гордость за то, что не бросил всё.

Салюты я шлю в твою честь,

Желаю тебе быть любимым,

Успехов пусть будет не счесть,

Желаю людьми быть ценимым.

Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровья и богатства,

С мечтой не расставаться,

Подвижным быть, активным,

Подтянутым, спортивным,

Ты самый лучший у меня!

Добра и мира пожелаем,

Чтоб не пришлось вам воевать.

Вы защитите нас, мы знаем,

Желаем горя вам не знать.

23 февраля — это день богатыря!

В этот день мы вспоминаем — без мужчин нам трудно жить.

Кто в быту спасает женщин, кто поможет гвоздь нам вбить?

Кто же будет слабый пол наш защищать, спасать, любить?

Наши славные мужчины, мы хотим вам пожелать:

Будьте счастливы, любимы и не смейте унывать!

Пусть здоровье не подводит, пусть горит в глазах искра,

В сердце пусть всегда пылает эта искорка добра!

Чтобы каждая работа ловко спорилась в руках,

Чтоб глаза горели счастьем, чтоб не ведали вы страх.

Если даже приуныли — это, словом, пустяки.

Настоящие мужчины — это вам не слабаки!

Ты — настоящий мужчина! Ты являешься надежной опорой для своих близких, преданным другом и просто замечательным человеком! А значит этот праздник по праву твой. Поздравляю тебя и желаю здоровья, мужества и сил на выполнение самых рисковых идей и самых заветных желаний.

От души поздравляю с Днём защитника Отечества и желаю бравого настроения и оптимизма души, верной удачи и крепкого здоровья, патриотических идей и мужества сердца, стремления к благу и доброму счастью.