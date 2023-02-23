Православный календарь 2023: когда начнётся Масленица и когда Великий пост по церковному календарю

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Отъедаться блинами всю Масличную неделю до Великого поста порекомендовал россиянам иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Даты начала Масленицы и Великого поста в Православном календаре взаимосвязаны с датой празднования Пасхи. Соответственно, они «скользят» и перемещаются по календарю.

С календарём не поспоришь

Из года в год дату празднования этих торжеств высчитывают по специальному церковному календарю. В 2023 году православные россияне отпразднуют светлое Воскресение Христово 16 апреля.

Начало Великого поста напрямую связанно с наступлением Пасхи — ежегодно он начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая. Стартует этот пост в Чистый понедельник за семь недель до Светлой Пасхи – сразу после Прощеного Воскресенья, то есть 27 февраля 2023 года.

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста и завершают в Прощеное воскресенье, то есть с 20 по 26 февраля включительно.

Пост не позволит свалиться в кювет жизни

Православные посты в течение всего календарного года, в том числе и Великий (семинедельный), как дорожные знаки на шоссе. Они установлены для нас, чтобы мы не соскочили в кювет, пояснил иеромонах Феодорит (Сеньчуков): «Мы можем ехать медленно или быстро, но если мы не будем нарушать разметку, то приедем туда, куда надо. Если мы этому не следуем, то можем проскочить, а можем и сорваться», заключил он.

Как подготовиться к посту?

Цель Великого поста — обновить внешнюю и внутреннюю жизнь человека. С наскока такое дело не осилить. Нужна подготовка, считает Игумен Лука (Степанов), настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. По его словам, не стоит впрок наедаться и стремиться успеть сделать что-то такое, что потом в пост будет сделать нельзя: «Лучше плавно и спокойно готовить себя к тому, что скоро мы будем себя еще больше ограничивать. Масличная неделя с традиционными блинами и с запретом на мясо уже подготовит тело к воздержанию поста. Жизнь христианина – это ограничения во благо, чтобы наша душа была чистой, доброй, любящей», отметил он.

Как прожить пост в трудные времена?

Если с очищением плоти при помощи постной еды всё понятно, то как очистить душу от скверны окружающего мира и плохих новостей, льющихся потоком со всех экранов? Ответ на этот вопрос ищут многие верующие или те, кто считает нужным держать Великий 40-дневный пост (самый строгий).

«Уйти от новостей полностью нельзя, если вы не в скиту или в монастыре. В этой ситуации нужно больше уделять участию в церковных Таинствах. Они изменят наше сердце. Если мы часто причащаемся, мы, конечно, больше думаем об этом, чем о том, что происходит в мире», пояснил иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Организм потратит меньше сил на переваривание постных блюд, это физиология. А значит, эти силы можно (и нужно) потратить на молитву и духовный рост.