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Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса

Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса
Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса

Фото: предоставлены Сергеем Майоровым

Председатель Совета Отцов показал, как выглядит Донбасс спустя почти год специальной военной операции.

Сергей Майоров из Новосибирского Совета Отцов показал, как выглядит Донбасс спустя почти год специальной военной операции. Он поделился фотографиями с изданием «‎МК в Новосибирске»‎.

Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса 2

Как рассказал Майоров, он вернулся из рабочей поездки 22 февраля. В зону СВО он ездил, чтобы помочь в восстановлении городов, которые пострадали от боев, а также поддержать бойцов ВС РФ гуманитарной помощью.

Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса 3

Местные жители охотно идут на контакт и рассказывают гостям о себе и своей жизни.

«Люди рады, что вошли в состав России, положительно настроены к нам. Понимают, что все мы такие же люди, с одинаковыми заботами. Я верю, что мы продолжим активно развивать города. 30 лет как минимум деньги туда не вкладывали, но теперь всё изменится», — рассказал он.

Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса 4

Он добавил, что изменения в инфраструктуре уже заметны. Идут активные работы по улучшению дорог, ремонту зданий. Следующий этап – помощь в развитии экономики регионов.

Следующую поездку на Донбасс Майоров хочет совершить в марте. Для этого он собирает команду. Уже куплен один броневик.

Фото Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса 5

Как ранее писал Сиб.фм, к годовщине СВО депутат из Новосибирска Антонов рассказал о поездках в ДЛНР.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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