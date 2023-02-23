Руководитель Совета Отцов Новосибирской области показал фотографии с Донбасса

Фото: предоставлены Сергеем Майоровым

Председатель Совета Отцов показал, как выглядит Донбасс спустя почти год специальной военной операции.

Сергей Майоров из Новосибирского Совета Отцов показал, как выглядит Донбасс спустя почти год специальной военной операции. Он поделился фотографиями с изданием «‎МК в Новосибирске»‎.





Как рассказал Майоров, он вернулся из рабочей поездки 22 февраля. В зону СВО он ездил, чтобы помочь в восстановлении городов, которые пострадали от боев, а также поддержать бойцов ВС РФ гуманитарной помощью.





Местные жители охотно идут на контакт и рассказывают гостям о себе и своей жизни.

«Люди рады, что вошли в состав России, положительно настроены к нам. Понимают, что все мы такие же люди, с одинаковыми заботами. Я верю, что мы продолжим активно развивать города. 30 лет как минимум деньги туда не вкладывали, но теперь всё изменится», — рассказал он.





Он добавил, что изменения в инфраструктуре уже заметны. Идут активные работы по улучшению дорог, ремонту зданий. Следующий этап – помощь в развитии экономики регионов.

Следующую поездку на Донбасс Майоров хочет совершить в марте. Для этого он собирает команду. Уже куплен один броневик.





Как ранее писал Сиб.фм, к годовщине СВО депутат из Новосибирска Антонов рассказал о поездках в ДЛНР.