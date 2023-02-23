Самолет из Новосибирска в Таиланд задержали на 6 часов

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Пассажиры рейса Новосибирск-Паттайя не могут вылететь из Толмачёво 6 часов.

Самолёт из Новосибирска в Паттайю задержали на 6 часов. Об этом сообщили пассажиры в паблике в "ВК" "АСТ-54".

Рейс AzurAir должен был вылететь в 3 часа ночи. При этом регистрация на самолёт завершена.

Пассажирам пообещали, что они отправятся в Таиланд в 13:00.

«Разъяснений AzurAir не даёт. Нас один раз покормили. Что-то возятся с двигателем», — сообщили пассажиры.

Напомним, рейс Новосибирск — Пхукет из аэропорта Толмачево задержали почти на сутки.