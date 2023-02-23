Три здания Росимущество подарило РПЦ в новосибирском Академгородке

Фото: Росимущество НСО
В Новосибирске Росимущество подарило РПЦ три здания православной гимназии в Академгородке.
Три здания в новосибирском Академгородке перешли в собственность РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росимущества.
Здания располагаются на улице Академическая. С 1992 там находится «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».
В Росимуществе сообщили, что гимназия имеет современное естественнонаучное и гуманитарное образование, которое сочетается с духовно-нравственным воспитанием.
Акт приёма-передачи передали 22 февраля референту по административным вопросам Новосибирского Епархиального управления инокине Надежде.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают