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общество

Три здания Росимущество подарило РПЦ в новосибирском Академгородке

Фото Три здания Росимущество подарило РПЦ в новосибирском Академгородке
Фото Три здания Росимущество подарило РПЦ в новосибирском Академгородке

Фото: Росимущество НСО

В Новосибирске Росимущество подарило РПЦ три здания православной гимназии в Академгородке.

Три здания в новосибирском Академгородке перешли в собственность РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росимущества.

Здания располагаются на улице Академическая. С 1992 там находится «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».

В Росимуществе сообщили, что гимназия имеет современное естественнонаучное и гуманитарное образование, которое сочетается с духовно-нравственным воспитанием.

Акт приёма-передачи передали 22 февраля референту по административным вопросам Новосибирского Епархиального управления инокине Надежде.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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