В Новосибирске 25 февраля ограничат движение общественного транспорта по Станиславского

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске общественный транспорт прекратит движение по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда.

С 7 часов в субботу, 25 февраля, общественный транспорт прекратит движение по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Об этом рассказали в администрации города.

Троллейбус №4 будет ездить от Затулинского жилмассива до площади Станиславского и обратно. Троллейбус № 24 будет ездить по маршруту от Учительской до площади Калинина.

Также это коснется и трамваем. Так, трамвай № 15 будет ездить от Бугринской рощи до площади Маркса и в обратном направлении. Трамвай № 18 будет двигаться от поселка Чемской до площади Маркса и обратно.

Ограничение движения связано со строительством мостового перехода через реку Обь в створе улице Ипподромской.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию четвертый мост через реку Обь к концу 2023 года.