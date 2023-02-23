В Новосибирске курьер телефонных мошенников вернул деньги пенсионеру во время суда

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В Новосибирском областном суде поставили точку в уголовном деле курьера, который устроился на работу к телефонным мошенникам: Евгений Никифоров перед тем, как отправиться в колонию, решил вернуть деньги пострадавшему пенсионеру.

К году колонии Евгения Никифорова Дзержинский районный суд приговорил ещё в декабре прошлого года. Мужчина нашёл объявление о работе в одном из Телеграмм-каналов и решил трудоустроиться курьером. Хотя работодатель говорил, что не нужно будет заниматься распространением наркотиков, зарплата была указана достаточно высокая. О том, что будет курьером у телефонных мошенников, которые «разводили» пенсионеров на деньги, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Евгений Никифоров узнал только во время задержания.

«Ему пришло сообщение с инструкцией, в которой было указано, что ему в сообщении придёт адрес, куда нужно приехать на такси. Необходимо было надеть медицинскую маску, а потом ему сообщат, кем надо представиться», — говорится в материалах суда. – В Новосибирске он поехал на указанный адрес. Надев маску, получил пакет от пожилого мужчины, а потом уехал».

Дальше курьер должен был отправить неустановленному лицу находившиеся в пакете деньги: потерпевший Геннадий Пантелеев передал за «спасение» родственника 150 тысяч рублей. Евгения Никифорова задержали с поличным у банкомата. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ.

В итоге мошенник получил один год колонии-поселения, а уже во время встречи в суде второй инстанции вернул пенсионеру все деньги.

«Адвокат обжаловал приговор Дзержинского районного суда. Он говорил, что наказание в виде реального лишения свободы – нецелесообразно. В апелляционной инстанции адвокатом потерпевшему были переданы ещё 100 тысяч рублей, но суд, даже при полном возмещении ущерба, не нашёл основания смягчать ранее назначенное наказание. Поскольку исковые требования были возмещены уже после приговора»,

- рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Напомним, телефонные мошенники предпочитают работать с мессенджеров и часто, находясь за границей, просто используют клоны российских номеров. Об этом предупреждают в службах безопасности всех банков.