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Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

Фото Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества
Фото Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с 23 февраля.

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил граждан России с Днем защитника Отечества.

Глава государства выразил благодарность ветеранам, которые смогли разгромить нацизм, отстояли свободу и независимость родины.

"Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережёт и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", — отметил он.

Также президент поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции.

"Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", — сообщил Путин.

Кроме этого, он добавил, что к укреплению обороноспособности государство будет уделять приоритетное внимание.

"Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надёжность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы", — завершил свое поздравление Владимир Путин.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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