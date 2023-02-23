Житель Новосибирска устроил дебош в самолете и избил бортпроводника

Фото: Сиб.фм

На борту самолета «Москва-Санкт-Петербург» новосибирец избил бортпроводника.

В среду, 22 февраля, в аэропорту Санкт-Петербурга поступил сигнал, что на борту самолета «Москва-Санкт-Петербург» мужчина устроил дебош. Об этом сообщили в транспортной полиции по СЗФО.

По данным правоохранителей, 31-летний новосибирец выпил лишнего и стал нарушать правила поведения на борту воздушного судна. Он не реагировал на замечания пассажиров и экипажа. Один бортпроводник попытался успокоить сибиряка, но он нанес ему несколько ударов в спину.

"Прибывшими на место происшествия транспортными полицейскими установлен и доставлен в дежурную часть линейного отдела 31-летний житель Новосибирской области. Установлено, что мужчина через Москву прилетел из Новосибирска в Санкт-Петербург", — прокомментировали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Ему грозит до 5 лет.

Помимо этого, буйного пассажира привлекли к административной ответственности «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Как ранее писал Сиб.фм, из-за пьяного авиадебошира самолёт Иркутск — Москва сел в Новосибирске.