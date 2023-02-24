"Победа будет за нами!": как Россия прожила год в условиях СВО - главные события, итоги

Mil.ru, onf.ru, днронлайн.рф, rk.gov.ru, Густаво Зырянов, mid.ru, gazprom.ru

24 февраля исполняется ровно год с начала специальной военной операции на Украине.

Она стала ответом на многолетний геноцид киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса, а также нарастающую агрессию Запада против России.

Наша страна до последнего пыталась избежать военного развития событий. Однако минские мирные соглашения оказались блефом. А российский проект договоров о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающих, в том числе, прекращение расширения НАТО на восток, отказ от любой военной деятельности на территории Украины и других бывших советских республик, был отвергнут США и ЕС. Запад поставил себе цель одержать «стратегическую победу над Россией».

Российская спецоперация на Украине была неизбежна.

Запад объявил России гибридную войну

Следственный комитет РФ заявил, что на стороне ВСУ в боевых действиях в зоне спецоперации принимают участие наемники из 54 стран мира. Активно поставляют своих бойцов на Украину Британия, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.

За время ведения спецоперации коллективный Запад поставил Украине военную помощь на сумму свыше 150 млрд. долларов.

По данным СК РФ, поставками оружия Украине, занимаются "не менее 25 государств", из них 21 – члены НАТО. Речь идет в том числе о поставках боеприпасов, гаубиц, гранатометов, БПЛА, вертолетов, танков, противотанковых управляемых ракет NLAW, ракетных комплексов Javelin , тяжелой бронетехники и пр. На военных базах НАТО регулярно проходят подготовку военные ВСУ и диверсанты для заброски на территорию РФ и Беларуси.

В Россию вывезено более 4,5 млн. беженцев с Украины

С момента начала СВО из Украины, ДНР, ЛНР было вывезено в Россию более 4,5 млн. человек, включая 685 детей. Новосибирская область дала приют более 800 украинским беженцам.

Всем переселенцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Они получают помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, трудоустройстве, получении социальной поддержки и устройстве детей в образовательные учреждения.

Всего правительство РФ уже направило на помощь беженцам более 9,2 млрд рублей.

По данным сайта управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Россия приняла больше украинских беженцев, чем любая другая страна мира.

Россияне объединились для помощи армии

Спецоперация стала стимулом для развития волонтерского движения в стране. Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ собрали свыше 2,7 тыс. тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и жителей Донбасса, и эта цифра постоянно растет. На территории 85 субъектов страны создано 1266 пунктов сбора гуманитарной помощи для наших бойцов.

В каждом регионе России работают отделения Народного фронта, где в рамках акции «Все для Победы» постоянно идет сбор необходимых бойцам на передовой вещей.

Символы спецоперации

Спустя месяц с начала спецоперации у нее появились собственные символы — белые буквы Z и V, которые затем россияне стали наносить на стекла своих автомобилей, жилые постройки, флаги и плакаты. Минобороны России объяснило их значение. Z на борту военной техники в зоне СВО означает «За Победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Частичная мобилизация

21 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, которой подлежали военнообязанные запаса, имеющие учетную воинскую специальность. Всего было мобилизовано более 300 тыс. человек. Среди них, по данным МО, 40 тыс. добровольцев.

Из Новосибирской области, по данным военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, было мобилизовано более 2000 человек. В декабре прошлого года в зону спецоперации отправился Новосибирский добровольческий батальон «Вега».

Стоит отметить, что буквально с самого начала спецоперации в нашей стране началось активное добровольческое движение. Всего добровольцами в зону СВО ушли порядка 40 тыс. россиян.

Теракт на российском трубопроводе «Северный Поток» в Балтийском море

26 сентября на обеих нитках газопровода «Северный поток» были обнаружены крупные утечки. Весь мир облетели фото извергающегося из глубин моря газа. По данным датских сейсмологов, мощность взрыва составляла 100 кг тротила. То, что это диверсия государственного уровня, стало понятно практически сразу. В конце октября Швеция завершила расследование этого дела. Однако его результаты до сих пор не обнародованы. Россия настаивала на своем участии в расследовании, но получила отказ. По данным «Газпрома», восстановление «Северных потоков» пока не представляется возможным.

В начале февраля известный американский журналист Херш обвинил в осуществлении этого теракта ВС США и Норвегии и привел убедительные доказательства. Однако в ООН предпочитают не замечать очевидный факт.

Новые регионы вошли в состав России

30 сентября 2022 в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли 4 новых региона: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область. На их территории уже действуют российские законы и меры социальной поддержки. Активно идут восстановительные работы. Украина и Страны НАТО отказались признать право жителей этих территорий на самоопределение и продолжают настаивать на восстановлении территориальной целостности.

Запорожская АЭС стала российской

В октябре 2022 года Владимир Путин распорядился принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Это вызвано не только вхождением Запорожья в состав РФ, но и тем, что

ВСУ регулярно обстреливают АЭС, что несет серьезную угрозу безопасности, а миссия МАГАТЭ не предпринимает по этому поводу никаких мер.

Станция, ранее находившаяся в юрисдикции Украины, теперь работает под управлением профильных российских ведомств. Руководит ею бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

Теракт на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой, спрятанной в паллетах упаковочного материала. В результате обрушилось два пролета моста и начался сильный пожар на его железнодорожной части.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал произошедшее терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы. ГРУ Украины позже косвенно подтвердило этот факт. Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

Вскоре Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО на Украине генерала армии, новосибирца Сергея Суровикина. А 10 октября в ответ на взрыв Крымского моста ВС РФ начали наносить регулярные массированные высокоточные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, а за Сергеем Суровикиным закрепилось прозвище «генерал — Армагеддон».

В январе 2023 года Суровикна на этом посту сменил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Сергей Суровикин стал его заместителем.

Атака дронов ВСУ на корабли Черноморского флота РФ

29 октября 9 БПЛА и 7 морских автономных беспилотных аппаратов ВСУ атаковали корабли Черноморского флота РФ, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», а также гражданских судов в акватории Севастополя. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Большая часть беспилотников была уничтожена корабельным оружием и морской авиацией.

Специалисты Минобороны РФ выяснили, что к теракту наряду с ВСУ могут быть причастны представители британской разведки МИ-6, которые руководили этой операцией. Дроны были выпущены с побережья в районе Одессы, а также с борта одного из судов, зафрахтованных Киевом якобы для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Боевое противостояние в цифрах

Всего, по данным Минобороны РФ, с 24 февраля 2022 года по 21 февраля 2023 года в зоне спецоперации было уничтожено: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3203 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7960 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4171 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8472 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Потери

В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что потери российской армии в 7-10 раз ниже, чем потери ВСУ. Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен сообщила, что за время спецоперации украинская армия потеряла более 100 000 бойцов. Российские военные эксперты уверяют, что потери ВСУ являются критическими для армии и на самом деле в разы превышают 100 тыс. человек.

Укрепление Российской армии

Западные эксперты уже сегодня говорят, что спецоперация сделает российскую армию одной из самых сильных в Европе. С самого начала СВО и по сей день подразделения ВС РФ рекордными темпами оснащаются современным вооружением. А предприятия ВПК увеличили объемы производства своей продукции в несколько раз.

В послании Федеральному собранию Президент РФ заявил о необходимости постоянно уделять особое внимание состоянию вооруженных сил, обеспечить оснащение всех подразделений ВС РФ современным вооружением. Необходимо также наладить кадровую преемственность, путем направления в военные вузы наиболее талантливых боевых офицеров и сержантов. До 2026 года численность российской армии, по данным Минобороны РФ, планируется увеличить до 1,5 млн. человек. Также вырастет число военных полигонов в различных регионах РФ.

Собрана "Белая книга преступлений режима Зеленского"

Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. В «книге» собраны все преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса и законов человечности. Документы готовы для представления в международный суд.

Следователи Следкома 9 лет работали над сбором фото и видеодоказательств, а также показаний свидетелей и иных документальных подтверждений зверств, совершенных киевским режимом. Были собраны тысячи томов информации, подтверждающей преступления ВСУ, нацбатов и геноцид мирного населения Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что речь идет именно о причастности правительства и армии Украины к совершению этих преступлений.

Россия приостановила участие в договоре СНВ-3 с США о ядерном вооружении





Во время оглашения послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в договоре с США о сокращении и ограничении ядерного вооружения (СНВ-3 или ДСНВ).



Минобороны РФ и «Росатому» поручено обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия на случай, если такие испытания пройдут в США.

Флагманский российский ракетоносец «Адмирал Горшков» вышел на боевые учения

На корабль загружен ядерный боекомплект ракет «Циркон» и «Калибр», средства противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы . «Цирконы» способны поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов и не имеют аналогов в мире.

Дмитрий Медведев в своем тлеграмм-канале написал, что фрегат может «постоят где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак». На берегу этой реки находится Пентагон, а значит, наши «Цирконы» долетят до Вашингтона всего за 1,5 минуты.

Россия укрепила отношения с дружественными странами

С начала СВО Россия значительно укрепила отношения с Китаем, который не поддержал антироссийские санкции и сегодня стал одним из главных ее экономических партнеров. В прошлом году объем двусторонней торговли превысил $140 млрд, и это далеко не предел. Планируется, что уже в следующем году эта сумма вырастет до $200 млрд.

Укрепляется военный союз с Белоруссией. Россия и Беларусь достигли рекордных показателей взаимного товарооборота в прошлом году, несмотря на санкции и панические прогнозы западных аналитиков. Углубилось взаимодействие в промышленной и оборонной сфере, в том числе в производстве высокотехнологичной продукции. В планах — совместное производство самолетов, комплектующих, микроэлектроники, грузовых автомобилей.

Значительные перспективы приобретают отношения РФ со странами Африки, где Россия практически вытеснила с политической арены Францию, которая имела там богатое колониальное прошлое. Страны Африки отворачиваются от Европы и стремятся развивать отношения с РФ, вплоть до введения изучения русского языка в школах.

Российская экономика устояла под санкциями

С начала СВО Евросоюз ввел девять пакетов экономических санкций против России и ее граждан — это больше чем против любой другой страны мира за всю историю существования ЕС. Среди них меры против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, экспортные ограничения, эмбарго на российскую нефть и газ.

Однако Россия, несмотря на санкции, смогла вернуть внешнюю торговлю до уровня, который был почти год назад, до начала военной спецоперации на Украине. Экономика страны оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе. Центробанк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков. Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономическому развитию России. По прогнозам, к концу года инфляция вернется к нормативным 4%, а российские производители вскоре полностью займут ниши, освободившиеся после ухода западных брендов. При этом Россия перевела треть своих международных расчетов в национальную валюту.