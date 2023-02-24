Пять неочевидных признаков мужской измены: в каких случаях точно не стоит спасать брак

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«Работать» на два фронта, жить на две семьи – уже не редкие ситуации в обществе. Во все тяжкие подобных ситуаций чаще всего пускаются мужчины и вычислить симптомы их двойственных натур вполне возможно, твердят российские психологи.

Если признаки в поведении вашего супруга, о которых пойдёт речь, проявляются часто и ярко, то вашу семью, скорее всего, уже не спасти, уверяет семейный психолог, специалист по работе с супружескими конфликтами и автор книги «Неверность Марина Травкова.

Неочевидные признаки постоянных измен

1. Внезапные и щедрые подарки: если муж вдруг приносит с работы или привозит из командировки презенты для вас, хотя ранее такого не делал, то он, скорее всего, неосознанно заглаживает вину за состоявшуюся измену.

2. Изменившиеся вкусы и интересы: муж ни с того, ни с сего полюбил блюдо (напиток, одежду, места отдыха и тому подобное), которые раньше на дух не переносил, то, вполне вероятно, что в его жизни появился человек (женщина), под влиянием которого он меняет некоторые свои привычки и предпочтения.

3. Предложение расстаться или взять паузу в отношениях: если раньше вы ссорились и мирились, а теперь при малейшем конфликте муж предлагает пожить отдельно (отдохнуть друг от друга) или вовсе расстаться, то будьте уверены – его уже где-то ждут.

4. Резкая оценка чужих измен: если ранее ваш супруг нейтрально относился к теме мужских измен, а с некоторых пор стал яро и остро их осуждать, то знайте – его «рыльце в пушку».

5. Срыв семейных планов: внезапная командировка, вызов на работу по выходным, авралы на службе вместо запланированного семейного похода в кино или визита к друзьям, говорят о наличии в жизни вашего мужа человека (женщины) с другим ритмом жизни.

Классические отговорки

Российские психотерапевты уверяют, что хронического изменщика можно вычислить по фразам, которые он использует в разговорах с женами, особенно если супруга уже заподозрила измену и требует объяснений:

· «твоя ревность портит наши отношения»,

· «не накручивай ни себя, ни меня»,

· «ты должна мне доверять, ведь мы же пара»,

· «всё не так, как ты подумала»,

«мне нужно больше личного пространства».