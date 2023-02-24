Сотрудники «Почты России» рассказали об отправке самой большой посылки из Новосибирска

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На «Почте России» рассказали об отправке из Новосибирска самой большой посылки — инкубатора весом 130 килограммов.

Среди самых необычных посылок за 2022 год на «Почте России» называют костюмы сказочных героев, японские сладости и инкубатор весом 130 килограммов.

«Установки для выращивания растений из Новосибирска впервые отправили в феврале 2022 года в Липецкую область, Приморский край, Республику Коми и другие регионы Почта доставила 20 инкубаторов с живыми растениями внутри, вес каждого почти 130 килограммов», — рассказали в пресс-службе «Почты России» Новосибирской области.

Большие посылки получаются при упаковке ростовых кукол – их делает новосибирский производитель. Сценические костюмы отправляют в десятки городов: Екатеринбург, Москву, Краснодар, Хабаровск и даже в Якутию.

Озадачились однажды сотрудники «Почты России» и отправкой шин из Новосибирска. Объёмную партию коммерсанту надо было отправить сразу в три города.

«Вес шины — от 46 до 74 кг каждое. Клиент Почты отправлял их в Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск. Всего доставили адресатам более пяти тонн шин»,

- добавляют в новосибирском отделении.

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