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Сотрудники «Почты России» рассказали об отправке самой большой посылки из Новосибирска

Фото Сотрудники «Почты России» рассказали об отправке самой большой посылки из Новосибирска
Фото Сотрудники «Почты России» рассказали об отправке самой большой посылки из Новосибирска

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На «Почте России» рассказали об отправке из Новосибирска самой большой посылки — инкубатора весом 130 килограммов.

Среди самых необычных посылок за 2022 год на «Почте России» называют костюмы сказочных героев, японские сладости и инкубатор весом 130 килограммов.

«Установки для выращивания растений из Новосибирска впервые отправили в феврале 2022 года в Липецкую область, Приморский край, Республику Коми и другие регионы Почта доставила 20 инкубаторов с живыми растениями внутри, вес каждого почти 130 килограммов», — рассказали в пресс-службе «Почты России» Новосибирской области.

Большие посылки получаются при упаковке ростовых кукол – их делает новосибирский производитель. Сценические костюмы отправляют в десятки городов: Екатеринбург, Москву, Краснодар, Хабаровск и даже в Якутию.

Озадачились однажды сотрудники «Почты России» и отправкой шин из Новосибирска. Объёмную партию коммерсанту надо было отправить сразу в три города.

«Вес шины — от 46 до 74 кг каждое. Клиент Почты отправлял их в Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск. Всего доставили адресатам более пяти тонн шин»,

- добавляют в новосибирском отделении.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему на некоторых новосибирских отделениях «Почты России» выстраиваются большие очереди, и как в организации с ними пытаются бороться.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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