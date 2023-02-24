Сын главы завода «Ирмень» Бугаков занял место отца в Заксобрании Новосибирской области

Фото: ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

На прошедшей сессии депутатов Заксобрания Новосибирской области составу был представлен новый парламентарий – Олег Бугаков: спустя два года глава племзавода «Ирмень» занял в законодательном органе место отца.

Более 15 лет, до 2020 года, Герой Социалистического труда Юрий Бугаков руководил не только племзаводом «Ирмень», но и являлся постоянным депутатом Заксобрания. Под занавес 2020 года Юрий Фёдорович умер.

С тех пор на его место был избран новый депутат. В этом году Александр Терепа сложил полномочия по собственному желанию.

На место покинувшего парламента народного избранника в законодательный орган пришёл работать сын Юрия Бугакова – Олег. В 2021 году он также стал председателем выдающегося племзавода «Ирмень», которым руководил его отец.

На прошедшей на этой неделе сессии Заксобрания 61-летнего Олега Бугакова представили коллективу. Удостоверение депутату вручил спикер парламента, председатель Андрей Шимкив. После этого потомок легендарного законодателя приступил к рассмотрению повестки вместе с коллегами.