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В Бердске 23 февраля с могил «вагнеровцев» сняли флаги ЧВК

Фото В Бердске 23 февраля с могил «вагнеровцев» сняли флаги ЧВК
Фото В Бердске 23 февраля с могил «вагнеровцев» сняли флаги ЧВК

Pixabay.com

По Новосибирском с могил бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в зоне СВО, сняли фирменные флаги.

Небольшой городок Бердск, что под Новосибирском, 23 февраля потрясла неприятная новость: с могил «вагнеровцев» на городском кладбище пропали флаги ЧВК. Информация об этом появилась на городском портале «Бердск-Онлайн».

При этом отмечается, что происшествие непохоже на акт вандализма, поскольку сами могилы не были осквернены или сломаны. Пропали только полотнища флагов, а сами древки остались стоять на месте. Тот, кто это сделал, явно старался быть аккуратным.

Любопытно и то, что хотя «музыканты» в Бердске похоронены на общей Аллее славы, рядом с другими погибшими в ходе спецоперации бойцами ВС РФ, российские триколлоры, флаги ВДВ, которые находились на других могилах, никто не тронул. По данным СМИ, тоже самое произошло в Копейске Челябинской области.

Об инциденте уведомили местную администрацию.

Напомним, ЧВК «Вагнер» формируется из числа заключенных, добровольцев – по контракту. Штурмовики «Вагнера» задействуются на самых тяжелых и опасных участках фронта.

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