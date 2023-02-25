Где провести «масленичное» воскресенье в Новосибирске

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В Новосибирске в воскресенье, 26 февраля, продолжатся масленичные гуляния.
Проходят к концу длинные февральские выходные. Однако воскресный уик-энд жители Новосибирска все еще могут провести с пользой.
В воскресенье, 26 февраля, в «Подземке» с 10 до 18.00 все желающие смогут полюбоваться на представителей семейства кошачьих на выставке «Созвездие Сибири-2023» (6+). Погладить животных, а заодно и посмотреть шоу-программу можно совершенно бесплатно.
Традиционные масленичные гуляния и дегустации блинов в этот день будут проходить на самых разных площадках города.
- ДДК им. Д.Н. Пичугина – в 11:00 праздничная программа «Проводы зимы»;
- КДЦ им. К. С. Станиславского – с 12 до 15 часов народное гуляние «Масленица»;
- Академгородок – в 12 часов, театрализованное концертно-игровое представление «Масленичные потехи»;
- ДК «Приморский – в 12 часов театрализованное интерактивное представление «Вот, блин!»;
- площадка перед ДК «40 лет ВЛКСМ» — в 13 часов народные Масличные гуляния.
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