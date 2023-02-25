Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день

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За вольные и невольные обиды просить прощения и прощать самому принято в финальный день Масленичной недели. Но одним этим ритуалом традиции Прощённого воскресенья не ограничиваются.

Вычисляем дату

Прощёное воскресенье, завершающее череду Масленичных событий, каждый год выпадает на разные даты. Естественно, неизменным остаётся лишь день недели – седьмой. Искомая нами переменная дата зависит от даты Пасхи и начала Великого поста.

Учитывая, что Масленичная неделя также ежегодно смещается по годовому календарю (в нынешнем стартует 20 февраля), приходим к выводу, что прощёное воскресенье выпадает на 26 февраля 2023 года.

Учимся просить прощения

Освоить эту "науку" никогда не поздно. Коль этот церковный (духовный) праздник имеет целью пробудить у верующих чувство светлости, и доброты, очистить их души от зла и груза обид, то просить прощения нужно искренне, а не «на автомате», как принято в современном обществе. Увы, слово «прости» стало обыденным, сожалеют священнослужители российских храмов и приходов.

Традиционный диалог: Прости меня! – Бог прости, и я прощаю! Тоже утратил глубокий смысл, так как зачастую люди, которые его используют, не чувствуют искренней вины за свои поступки. Потому многие российские священники советуют применять более осознанную (духовную) фразу: «За вольные или невольные грехи и обиды прости меня!».

Но самый важный «ингредиент» прощения – это искренность и чистые намерения просящего, а не дань церковным традициям.

Обязательные ритуалы Прощёного воскресенья

Верующие, как правило, ранним утром этого дня идут в храмы и сначала просят прощения у Бога, стоя перед иконами. После этого обряда и праздничной службы можно просить прощения перед родными и близкими. Также в Прощёное воскресенье принято накрывать праздничные столы и устраивать семейные посиделки.

Отметим, что в этот день нельзя отказывать в прощении просящему. Считается, что не простить в Прощеное воскресенье — это большой грех. Следует искренне простить всех, кто попросит.