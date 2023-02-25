Масленица и Прощеное воскресенье 2023: новые открытки и поздравления для православных

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Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и, следовательно, последний день перед Великим постом. В этот день все верующие и не верующие люди ходят к друг другу в гости, провожают зиму, угощаются блинами и, конечно, просят друг у друга прощения, очищая свою душу перед Богом и своей совестью.

Поскольку Прощеное воскресенье является последним днем перед ​​Великим постом, то народ празднует проводы зимы и «разговаривает» общается посредством сытной блинной трапезы. Или, в худшем случае, поздравляют родственников и знакомых по телефону или электронной почте.

В идеале каждый просит у всех прощения, признает свою вину перед другими людьми и обещает повторить прошлые плохие поступки. Логика здесь простая, житейская: в первую очередь, сильные каются перед слабыми, богатые — перед бедными, здоровые — перед больными, молодые — перед стариками.

С Прощёным Воскресеньем Вас я поздравляю!

И пусть напомнит этот день святой

О том, что грешных нас Господь прощает,

И потому прощать должны мы вновь и вновь.

Прошу и я прощенья за мои проступки,

Чтоб между нами не было обид.

Всевышний пусть оберегает Вас повсюду

И от несчастий пусть навеки сохранит!

Прости меня... Обычно трудно так просто взять и произнести такие слова, всё время что-то мешает. Очень жаль, ведь это слова важные и нужные. И сегодня, в день Прощёного воскресенья я искренне говорю их тебе. Да, сегодня праздник, все друг перед другом извиняются, но я честно и серьёзно переживаю, если вдруг ты на меня за что-то в обиде. Прости меня, пожалуйста.

В этот день за окном мир намного светлей,

Даже солнышко смотрит на нас веселей!

Призывает Господь всех простить в этот день,

Чтобы жить всем нам стало гораздо теплей.

Пусть не будет сегодня печали в глазах,

И любовь торжествует в словах и делах,

Пусть душа будет светом прекрасным полна,

С Воскресеньем Прощённым! Дай Бог вам добра!

Душа должна уметь прощать –

Иначе быть не может!

Ну, как на свете можно жить,

Когда обида гложет?

Пусть этот день твоей душе

Поможет всех простить.

С Прощенным Воскресением!

И будем дальше жить!

Поздравляю со святым днем — Прощеным Воскресением! Сегодня я хочу от всего сердца попросить у вас прощения за то, чем возможно обидел или невольно огорчил. Пусть все это бесследно исчезнет, я искренне раскаиваюсь, простите меня, пожалуйста. Хочу пожелать вам света и мира, любви и покоя в душе, пусть жизнь дарит вам только счастье, успех и радостные эмоции!

С Прощёным воскресением! Обиды — это камушки, сложенные в закоулках души, которые мы несём с собой по жизни. Они мешают нам жить легко, наполняя нас горечью, злобой. Сами того не ведая, мы тоже обижаем: словом, поступком, невниманием, интонацией, взглядом. Прости сегодня всех — облегчи душу и помоги сделать это другим, моля их о прощении для тебя!

«Милый мой, с Прощёным Воскресеньем», –

Говорю тебе я с уваженьем.

Ты за все обиды извини,

И меня, прошу я, не вини.

Моё самое заветное желание –

Чтоб меж нами было понимание.

В праздник светлый Воскресенья

Я у Вас прошу прощенья.

Прочь обиды пусть уходят,

Мир, покой душа находит.

Бог прощает всех и всегда. Не будем же и мы держать обид и зла друг на друга. Поздравляю с Прощеным Воскресеньем и прошу принять искренние извинения за все вольные и невольные обиды, исходящие от меня. Забудем все неприятное сказанное или сделанное, и тогда жить станет легче и светлее.