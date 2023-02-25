Масленица и Прощеное воскресенье 2023: новые открытки и поздравления для православных

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Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и, следовательно, последний день перед Великим постом. В этот день все верующие и не верующие люди ходят к друг другу в гости, провожают зиму, угощаются блинами и, конечно, просят друг у друга прощения, очищая свою душу перед Богом и своей совестью.
Поскольку Прощеное воскресенье является последним днем перед Великим постом, то народ празднует проводы зимы и «разговаривает» общается посредством сытной блинной трапезы. Или, в худшем случае, поздравляют родственников и знакомых по телефону или электронной почте.
В идеале каждый просит у всех прощения, признает свою вину перед другими людьми и обещает повторить прошлые плохие поступки. Логика здесь простая, житейская: в первую очередь, сильные каются перед слабыми, богатые — перед бедными, здоровые — перед больными, молодые — перед стариками.
С Прощёным Воскресеньем Вас я поздравляю!
И пусть напомнит этот день святой
О том, что грешных нас Господь прощает,
И потому прощать должны мы вновь и вновь.
Прошу и я прощенья за мои проступки,
Чтоб между нами не было обид.
Всевышний пусть оберегает Вас повсюду
И от несчастий пусть навеки сохранит!
Прости меня... Обычно трудно так просто взять и произнести такие слова, всё время что-то мешает. Очень жаль, ведь это слова важные и нужные. И сегодня, в день Прощёного воскресенья я искренне говорю их тебе. Да, сегодня праздник, все друг перед другом извиняются, но я честно и серьёзно переживаю, если вдруг ты на меня за что-то в обиде. Прости меня, пожалуйста.
В этот день за окном мир намного светлей,
Даже солнышко смотрит на нас веселей!
Призывает Господь всех простить в этот день,
Чтобы жить всем нам стало гораздо теплей.
Пусть не будет сегодня печали в глазах,
И любовь торжествует в словах и делах,
Пусть душа будет светом прекрасным полна,
С Воскресеньем Прощённым! Дай Бог вам добра!
Душа должна уметь прощать –
Иначе быть не может!
Ну, как на свете можно жить,
Когда обида гложет?
Пусть этот день твоей душе
Поможет всех простить.
С Прощенным Воскресением!
И будем дальше жить!
Поздравляю со святым днем — Прощеным Воскресением! Сегодня я хочу от всего сердца попросить у вас прощения за то, чем возможно обидел или невольно огорчил. Пусть все это бесследно исчезнет, я искренне раскаиваюсь, простите меня, пожалуйста. Хочу пожелать вам света и мира, любви и покоя в душе, пусть жизнь дарит вам только счастье, успех и радостные эмоции!
С Прощёным воскресением! Обиды — это камушки, сложенные в закоулках души, которые мы несём с собой по жизни. Они мешают нам жить легко, наполняя нас горечью, злобой. Сами того не ведая, мы тоже обижаем: словом, поступком, невниманием, интонацией, взглядом. Прости сегодня всех — облегчи душу и помоги сделать это другим, моля их о прощении для тебя!
«Милый мой, с Прощёным Воскресеньем», –
Говорю тебе я с уваженьем.
Ты за все обиды извини,
И меня, прошу я, не вини.
Моё самое заветное желание –
Чтоб меж нами было понимание.
В праздник светлый Воскресенья
Я у Вас прошу прощенья.
Прочь обиды пусть уходят,
Мир, покой душа находит.
Бог прощает всех и всегда. Не будем же и мы держать обид и зла друг на друга. Поздравляю с Прощеным Воскресеньем и прошу принять искренние извинения за все вольные и невольные обиды, исходящие от меня. Забудем все неприятное сказанное или сделанное, и тогда жить станет легче и светлее.
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