Новосибирский банк попал под санкции США

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США ввели санкции против новосибирского банка «Левобережный» и еще 11 российских финансово-кредитных организаций.

В Новосибирске банк «Левобережный» оказался под санкциями США. В банке пока никак не комментируют эту ситуацию. Об этом сообщает издание «РБК. Новосибирск».

Американское Управление по контрою за иностранными активами разрешило сворачивать и отклонять транзакции, операции с ценными бумагами и деривативами с участием подсанкционных банков до полудня 25 мая 2023 года.

По последним данным, с начала года в санкционный список попали 23 российских банка, среди которых «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Транскапиталбанк», «Черноморский банк развития», «Дальневосточный банк», «Росбанк» и другие.

Эксперт по санкционному праву Елена Рязанова собщила, что теперь американцы должны будут прекратить любую деятельность с попавшими под санкциями финансово-кредитными организациями России. Компании из США не смогут совершать с ними сделки, будут закрыты корреспондентские счета, а активы подсанкционных банков заблокируют.



После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против российских граждан и компаний 9 пакетов санкций — более 14 000 ограничений, что является рекордными значением в мировой истории. В декабре прошлого года под санкции США попал и глава Новосибирской области Андрей Травников.