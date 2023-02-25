Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

РБК: В Новосибирске снимут чугунное ограждение с Октябрьского моста

Фото РБК: В Новосибирске снимут чугунное ограждение с Октябрьского моста
Фото РБК: В Новосибирске снимут чугунное ограждение с Октябрьского моста

2ГИС

В Новосибирске заменят больше 2 км литых чугунных ограждений на Октябрьском мосту.

В Новосибирске большая часть ограждений на Октябрьском мосту устарела и нуждается в замене. Об этом сообщил глава компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, пишет "РБК. Новосибирск". Заменить предстоит по 1 км 4м ограждений с каждой стороны.

Новые ограждения также будут литыми. Их выполнят с элементами геральдики города: фрагментами герба, флага и ключевых объектов. Также предстоит поменять тротуары, забетонировать карнизы, обновить сливные призмы и смотровые ходы. Сейчас компания ведет работы внутри пролетных строений и по опорам моста.

Напомним, общая стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске составляет 2,23 млрд. рублей. В ходе ремонта предстоит заменить все слои мостового полотна, перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения и накладные плиты на тротуарной консоли. Ожидается, что ремонт моста завершится в начале декабря 2024 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

ремонт
Новосибирская область
мост
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23275
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15504
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
13012
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12816
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10372
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
9579
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9245
В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone