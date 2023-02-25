РБК: В Новосибирске снимут чугунное ограждение с Октябрьского моста

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В Новосибирске заменят больше 2 км литых чугунных ограждений на Октябрьском мосту.

В Новосибирске большая часть ограждений на Октябрьском мосту устарела и нуждается в замене. Об этом сообщил глава компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, пишет "РБК. Новосибирск". Заменить предстоит по 1 км 4м ограждений с каждой стороны.

Новые ограждения также будут литыми. Их выполнят с элементами геральдики города: фрагментами герба, флага и ключевых объектов. Также предстоит поменять тротуары, забетонировать карнизы, обновить сливные призмы и смотровые ходы. Сейчас компания ведет работы внутри пролетных строений и по опорам моста.

Напомним, общая стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске составляет 2,23 млрд. рублей. В ходе ремонта предстоит заменить все слои мостового полотна, перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения и накладные плиты на тротуарной консоли. Ожидается, что ремонт моста завершится в начале декабря 2024 года.