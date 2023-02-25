Роспотребнадзор: в Новосибирске от кори вылечились 52 человека

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В Новосибирской области стало известно число местных жителей, переболевших корью.

В Новосибирске пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщила, что от кори, по данным на 19 февраля, вылечились 52 человека. На лечении находятся еще 27.

Напомним, в феврале в Новосибирске и Бердске было выявлено сразу четыре очага кори. Изначально были версии о том, что вирус в регион завезли мигранты из Средней Азии, однако это предположение не подтвердилось.

Вирус кори заразил непривитых жителей сибирской столицы и тех, кто добровольно отказался от вакцинации. В основном, больных госпитализируют в инфекционную больницу №1».

По словам врачей, чтобы заразиться корью, не обязательно контактировать с заболевшим. Достаточно, оказаться в месте, которое недавно посетил больной. При этом вирус в помещении может сохраняться несколько часов.

У взрослых корь начинается с повышения температуры до 38-40 градусов, отека слизистых и носоглотки. Иногда появляется тошнота, диарея и рвота. Первые симптомы кори легко спутать с ОРВИ. Характерная для кори сыпь появляется только спустя несколько дней и остается на теле человека в виде пигментных пятен даже после выздоровления.

Поэтому всем жителям региона старше 25 лет врачи советуют сделать прививку от кори.