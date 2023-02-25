Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Роспотребнадзор: в Новосибирске от кори вылечились 52 человека

Фото Роспотребнадзор: в Новосибирске от кори вылечились 52 человека
Фото Роспотребнадзор: в Новосибирске от кори вылечились 52 человека

Freepik

В Новосибирской области стало известно число местных жителей, переболевших корью.

В Новосибирске пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщила, что от кори, по данным на 19 февраля, вылечились 52 человека. На лечении находятся еще 27.

Напомним, в феврале в Новосибирске и Бердске было выявлено сразу четыре очага кори. Изначально были версии о том, что вирус в регион завезли мигранты из Средней Азии, однако это предположение не подтвердилось.

Вирус кори заразил непривитых жителей сибирской столицы и тех, кто добровольно отказался от вакцинации. В основном, больных госпитализируют в инфекционную больницу №1».

По словам врачей, чтобы заразиться корью, не обязательно контактировать с заболевшим. Достаточно, оказаться в месте, которое недавно посетил больной. При этом вирус в помещении может сохраняться несколько часов.

У взрослых корь начинается с повышения температуры до 38-40 градусов, отека слизистых и носоглотки. Иногда появляется тошнота, диарея и рвота. Первые симптомы кори легко спутать с ОРВИ. Характерная для кори сыпь появляется только спустя несколько дней и остается на теле человека в виде пигментных пятен даже после выздоровления.

Поэтому всем жителям региона старше 25 лет врачи советуют сделать прививку от кори.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

здоровье
Новосибирская область
вакцина
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23221
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15454
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12973
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12755
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10345
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
9555
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9226
В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone