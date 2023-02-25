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Российские ученые изобрели датчик переутомления

Фото Российские ученые изобрели датчик переутомления
Фото Российские ученые изобрели датчик переутомления

Msu.ru

Ученые из МГУ создали датчик, который может определить первые признаки переутомления.

Ученые МГУ разработали первый в мире датчик переутомления. Он поможет снизить риск заболеваний, возникающих на нервной почве. Сообщение об этом появилось на сайте МГУ им. Ломоносова.

Особенно важен такой прибор для спортсменов. Тренерам и тем, кто занимается спортом профессионально, он не позволит довести себя до нервного срыва изнурительными тренировками.

По мнению ученых, о переутомлении говорят молекулы крови и пота. Если в них не хватает глюкозы и лактата, значит организм испытывает нервное истощение. Причем благодаря датчику пациентам не придется сдавать кровь на анализ. Прибор работает на основе пигмента берлинской лазури и определяет концентрацию глюкозы и лактата в обеих жидкостях с точностью до 99%, а полученные данные передает на смартфон через Bluetooth. Анализирует их специальное мобильное приложение.

Сам датчик довольно компактный и легко крепится к поверхности кожи. Его можно использовать для непрерывного отслеживания состояния здоровья у спортсменов и пациентов с сахарным диабетом.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские учёные готовятся запустить нанодатчики на орбиту Земли. Объем наноспутников составит всего один литр.

 

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