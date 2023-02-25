Российские ученые изобрели датчик переутомления

Msu.ru

Ученые из МГУ создали датчик, который может определить первые признаки переутомления.

Ученые МГУ разработали первый в мире датчик переутомления. Он поможет снизить риск заболеваний, возникающих на нервной почве. Сообщение об этом появилось на сайте МГУ им. Ломоносова.

Особенно важен такой прибор для спортсменов. Тренерам и тем, кто занимается спортом профессионально, он не позволит довести себя до нервного срыва изнурительными тренировками.

По мнению ученых, о переутомлении говорят молекулы крови и пота. Если в них не хватает глюкозы и лактата, значит организм испытывает нервное истощение. Причем благодаря датчику пациентам не придется сдавать кровь на анализ. Прибор работает на основе пигмента берлинской лазури и определяет концентрацию глюкозы и лактата в обеих жидкостях с точностью до 99%, а полученные данные передает на смартфон через Bluetooth. Анализирует их специальное мобильное приложение.

Сам датчик довольно компактный и легко крепится к поверхности кожи. Его можно использовать для непрерывного отслеживания состояния здоровья у спортсменов и пациентов с сахарным диабетом.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские учёные готовятся запустить нанодатчики на орбиту Земли. Объем наноспутников составит всего один литр.