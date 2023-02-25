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Семья из Новосибирска устроила гендер-пати у колеса обозрения на Михайловской набережной

Фото Семья из Новосибирска устроила гендер-пати у колеса обозрения на Михайловской набережной
Фото Семья из Новосибирска устроила гендер-пати у колеса обозрения на Михайловской набережной

Фото: Freepik.com

В Новосибирске семья Поляковых устроила гендер-пати у колеса обозрения.

В Новосибирске семья решила узнать пол будущего ребенка в помощью колеса обозрения на Михайловской набережной. Об этом сообщили в группе АСТ-54 Вконтакте.

Гендер-пати (gender reveal party) — мероприятие, на котором родители и близкие люди узнают пол будущего ребенка. Скорее всего, Поляковы отдали данные от врача УЗИ организатору мероприятия, и на колесе обозрения сначала появилась надпись, а затем аттракцион окрасился в синий цвет — в семье будет мальчик.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском учителя обвинили в вечеринке с пьяными школьниками. сообщению автора публикации, 25-летний мужчина якобы развлекался с несовершеннолетними после своего увольнения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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