Умер новосибирский писатель и журналист Евгений Мартышев

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Сегодня Умер известный в Новосибирске и далеко за его пределами писатель, журналист, поэт Евгений Мартышев.

В Новосибирске стало известно, что сегодня, 25 февраля, в возрасте 77 лет ушел из жизни Евгений Фёдорович Мартышев – сибирский писатель, поэт, журналист, руководитель литературного объединения «Молодость». Информация об этом появилась в группе Областной научной библиотеки в ВК.

Евгений Мартышев – поэт, бард, член Союза писателей Российской Федерации, член Союза журналистов Российской Федерации, академик Петровской академии наук и искусств, член жюри литературно-публицистического конкурса «Дедовские чтения», создатель нового авторского поэтического сказочного эпоса. Его первые сказочные произведения были опубликованы в 1997 году в издательстве «Горница».

Его сочинения печатали журналы «Сибирские огни», «Сибирская горница», городские и региональные СМИ. В Государственной ТРК «Новосибирск» он вёл передачу об авторской песне. Евгения Фёдоровича также знают как просветителя и воспитателя молодых авторов.

Его уход — тяжелая потеря для всего литературного сообщества страны.