В Новосибирске блогер Евгеша раскрыла секрет бабушкиных блинов

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В Новосибирске кулинарный блогер поделилась секретами идеальных бабушкиных блинов.

Новосибирский блогер Евгения Романова, больше известная как Евгеша, поделилась рецептом традиционных бабушкиных блинов, чтобы порадовать своих подписчиков накануне Масленицы.

По ее словам, чтобы испечь именно те самые блины «как у бабушки», нужно взять 330 гр. муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 30 гр. сливочного масла, 550 мл. молока, 20 гр. Живых и 8 гр. сухих дрожжей и щепотку соли.

Дрожжи обязательно нужно развести в теплом молоке, добавить туда 1 ст. ложку сахара, размешать и оставить все это на 10 минут в теплом месте. В оставшееся молоко нужно добавить соль, сахар, яйцо и растопленное масло, перемешать, а затем влить в получившуюся смесь дрожжи.

Затем постепенно, небольшими порциями засыпать муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Готовое тесто нужно накрыть и оставить на полтора часа. Оно должно получиться гладким и напоминать по густоте сметану. При этом каждые 40 минут тесто нужно помешивать. Когда на нем появятся пузырьки после второго помешивания, можно печь блины.

Секрет состоит в том, что после этого мешать тесто больше не нужно.