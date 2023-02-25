В Новосибирске ФНС требует банкротства завода экс-депутата Заксобрания Мирошникова

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В Новосибирске налоговая хочет обанкротить «Гусинобродский кирпичный завод».

В Новосибирске продолжается эпопея с бывшим депутатом ЗС Олегом Мирошниковым, под руководством которого «ООО «Гусинобродский кирпичный завод» едва ли не каждый год оказывается на грани банкротства. Об этом сообщает РБК «Новосибирск».

Недавно стало известно, что Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании несостоятельным ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Предприятие не уплатило налоги на сумму 881,3 тыс. рублей.

Любопытно, что ФНС уже третий раз подряд пытается обанкротить это предприятие по причине несостоятельности. Налоговики обращались с такими же исками в 2020 и 2021 году.

Первые проблемы с налоговыми выплатами у Гусинобродского кирпичного завода начались, когда им руководила Ирина Нестеренко. В 2020 году под ее руководством завод задолжал государству 12 млн. рублей. И не просто задолжал. Согласно материалам следствия, директор не только не пытался погасить недоимку, но и постаралась вывести деньги из предприятия через ОО «Торговый дом «ГКЗ».

Тогда Ирине Нестеренко предъявили обвинение по ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Ей грозило до 7 лет лишения свободы.

По понятным причинам вскоре Нестеренко на посту руководителя предприятия сменил Олег Мирошников, бывший депутат 6 созыва областного Заксобрания. И ситуация повторилась. В 2021 году предприятие вновь задолжало по налоговым платежам. На этот раз 10 млн. 129,5 тыс. рублей.

А еще спустя год — еще около миллиона рублей. По данным РБК, в 2021 году выручка компании упала практически в половину и составила всего 53,4 млн. рублей, а чистая прибыль и того меньше — 5,2 млн.

С личностью Олега Мирошникова также было связано немало громких историй. Бывший парламентарий является руководителем и одним из владельцев стройфирмы «Аргон», которая построила микрорайон Олимпийской славы, «Дом на Островского» и ТЦ LEXX. Эту компанию в 2021 году также пытались признать банкротом за срыв сроков строительства.

Напомним, что недавно стало известно, что Арбитражный суд намерен назначить внешнего управляющего в компанию мусорного регоператора «Экология-Новосибирск» для урегулирования споров между кредиторами.