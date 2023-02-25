Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады

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Канада ввела санкции против академического института из Новосибирска.

Канада ввела санкции против российских академических институтов. В список ограничений попал и новосибирский Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, против которого уже ввели санкционные ограничения США в сентябре прошлого года. Об этом сообщает портал "Новая Сибирь".

Этот институт, расположенный в Академгородке, ведет разработки в области оптики, лазерной физики, квантовой электроники, физики конденсированных сред и тп. Новосибирские ученые активно занимаются разработкой тепловизоров и других высокотехнологичных устройств.

Как пояснял в свое время Александр Каламейцев, замдиректора по научно-организационной работе Института , ничего катастрофического в попадании в санкционный список нет. По его словам, санкции напрямую не влияют на деятельность института. Тем более они не затрагивают процесс воплощения в жизнь проекта «Квантовые структуры для посткремниевой электроники». Все необходимое оборудование для него давно приобретено. Проект будет завершен в срок.

Также в санкционный список Канады попали НПО им. Лавочкина, Институт теоретической физики имени Ландау, Физико-технологический институт имени Валиева, НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, ФИАН, Институт спектроскопии РАН, Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана, ЦАГИ, Научно-технический центр Элинс, АО «Энергия», Завод имени Дегтярева и другие предприятия.