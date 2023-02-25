Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады

Фото Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
Фото Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады

Isp.nsc.ru

Канада ввела санкции против академического института из Новосибирска.

Канада ввела санкции против российских академических институтов. В список ограничений попал и новосибирский Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, против которого уже ввели санкционные ограничения США в сентябре прошлого года. Об этом сообщает портал "Новая Сибирь".

Этот институт, расположенный в Академгородке, ведет разработки в области оптики, лазерной физики, квантовой электроники, физики конденсированных сред и тп. Новосибирские ученые активно занимаются разработкой тепловизоров и других высокотехнологичных устройств.
Как пояснял в свое время Александр Каламейцев, замдиректора по научно-организационной работе Института , ничего катастрофического в попадании в санкционный список нет. По его словам, санкции напрямую не влияют на деятельность института. Тем более они не затрагивают процесс воплощения в жизнь проекта «Квантовые структуры для посткремниевой электроники». Все необходимое оборудование для него давно приобретено. Проект будет завершен в срок.

Также в санкционный список Канады попали НПО им. Лавочкина, Институт теоретической физики имени Ландау, Физико-технологический институт имени Валиева, НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, ФИАН, Институт спектроскопии РАН, Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана, ЦАГИ, Научно-технический центр Элинс, АО «Энергия», Завод имени Дегтярева и другие предприятия.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
1

Теги

Новосибирская область
санкции
Институт ядерной физики
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9630
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
8896
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8781
День защитника Отечества 2023: новые открытки и поздравления с 23 февраля
8648
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8555
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
8438
На Михайловской набережной Новосибирска запустят салют 23 февраля
7203
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО