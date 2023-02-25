В Новосибирске ищут родственников погибшего 81 год назад солдата

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В Новосибирске волонтеры и журналисты ищут родственников солдата Великой Отечественной из села Кочки.

В Новосибирске волонтеры разыскивают родственников солдата, который погиб под Тверью 81 год назад, во время Великой Отечественной войны. Его медальон был найден в Осташковском районе Тверской области волонтерами отряда «Поиск». Сообщение об этом появилось в группе vn.ru_nso в ВК.

На захоронение наткнулась строительная техника во время очистки участка. Жетон был найден среди останков 12 солдат.

Медальон сохранился достаточно хорошо, а значит, у поисковиков есть надежда найти и родственников погибшего солдата. К тому же вместе с медальоном была записка, которую удалось прочесть. Она была адресована Анне Павловне Нерядовой, «ул. Базарная, № 4, Кочки, Кочковский район, Новосибирская область, станция Каргат».

Сейчас общественники и журналисты газеты «Степные зори» разыскивают родственников кочковца, погибшего в лесах Тверской области. Сообщить информацию о возможном владельце медальона или его семье можно по тел. 22-253, в газету «Степные зори».



