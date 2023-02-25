В Новосибирске на «Авито» продают рецепт и технологию изготовления напитка Coca-Colа

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В Новосибирске некие ученые продают на «Авито» секретный рецепт и технологию производства «Кока-колы».

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже за 752,9 тыс. рублей рецептуры, технологии и образовательных курсов по производству Coca-Cola. Продавец утверждает, что это разработка профессиональных технологов и «стопроцентно точный аналог».

При этом компания из Академгородка обещает покупателю список поставщиков сырья, оборудования и вылет собственного технолога в любую точку страны.

Также компания продает технологию производства энергетиков, холодного чая и лимонадов известных брендов.

В связи с введением антироссийских санкций безалкогольный напиток Coca-Cola официально больше не производят в России и в том числе в Новосибирске. Торговые сети заменили Coca-Cola на российские аналоги от «Черноголовки» и других производителей.

Напомним, состав и технология изготовления газировки Coca-Cola, созданной еще в 1886 году Джоном Пембертоном, до сих пор является коммерческой тайной компании. Несмотря на периодическое появление в сети якобы оригинальных рецептов этого напитка, компания-производитель утверждает, что подлинный его рецепт хранится в тайне и известен только избранным сотрудникам компании.

Ранее также сообщалось, что в магазинах Новосибирска покупатели обнаружили Coca-Cola из Азербайджана и США.