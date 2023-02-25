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общество

В Новосибирске супружеская пара устроила гендер-пати у Колеса Обозрения

Фото В Новосибирске супружеская пара устроила гендер-пати у Колеса Обозрения
Фото В Новосибирске супружеская пара устроила гендер-пати у Колеса Обозрения

Pixabay.com

В Новосибирске Артем и Кристина Поляковы узнали пол будущего ребенка с помощью Колеса Обозрения.

В Новосибирске супружеская пара Артёма и Кристины Поляковых устроила публичную гендер-пати с помощью Колеса Обозрения на Михайловской набережной. Об этом сообщает паблик АСТ-54.

На аттракционе загорелся цвет, который обозначал пол будущего ребенка семьи.

Идея проведения гендер-пати принадлежит американцам, но она понравилась и жителям других стран. Россияне также восприняли это новшество с восторгом. В социальных сетях одно время был настоящий бум таких вечеринок.

Во сколько обошлось семье Поляковых подсвечивание «гендерными» цветами Колеса Обозрения, неизвестно. Однако на «Авито» можно найти множество предложений подобных услуг.

Например, узнать пол будущего ребенка на аэродроме, взглянув на цвет дыма, который выпустит в небе самолет, можно за 11 800 рублей, а стоимость огненного шоу начинается с 2000 рублей.

 

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колесо обозрения
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