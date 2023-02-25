В Новосибирске жители массово жалуются на заваленные снегом дороги

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Жители Новосибирска массово жалуются в соцсетях на нечищеные дороги.

Жители Новосибирска все выходные неустанно постили в городские паблики сообщения об ужасном состоянии дорог. В основном, недовольство вызывает работа коммунальных служб, которые не чистят снег в спальных районах, из-за чего люди не могут подъехать к своим домам и объектам соцкультбыта.

Так, например, в группе «АСТ54» в ВК сообщается о колее из снега, которая образовалась на дороге, ведущей во двор дома по улице Авиастроителей, 3. Здесь застревают и машины, и пешеходы, которые не могут беспрепятственно подойти к своему дому. Особенно тяжело преодолевать этот маршрут людям пожилого возраста. Местные жители отмечают, что улицу не чистят уже несколько недель.



Завалило талым снегом и единственную дорогу к детскому саду № 333 в жилом массиве «Ботанический» Заельцовского района. Причем сообщается, что проблемы с подъездом здесь были всю зиму. Также невозможно пройти из-за снега и льда к школе №187.

А к дому №29 на Гусинобродском шоссе намедни даже мусоровоз подъехать не смогу. Так и уехал ни с чем. Сообщается, что этот участок дороги не чистился с 3 февраля. То же самое произошло и на улице Волховской. Дороги завалена снегом, мусорные контейнеры переполнены. Как к этим домам будут пробираться пожарные и «скорая», если вдруг потребуется, вообще непонятно.

Долгое время не чистили и внутриквартальную дорогу между улицами Крашенинникова и Петропавловская. Из-за оттепели здесь выросли глубокие колеи, а образовавшаяся наледь цепляется за днище автомашин.

По адресу Широкая, 17 на дороге вообще разлилась вода после очередного коммунального порыва. Машины не могут проехать, а жильцы — добраться до мусорного контейнера, чтобы выбросить отходы. Гололед ужасный.

На улице Токарей другая проблема. Здесь дорогу почистили, но весь снег скидали на детскую площадку. Остается только надеяться, что под его тяжестью не сломаются игровые снаряды. Детям на такую площадку точно не пробраться до самого лета.

Горожане требует, чтобы власти обратили внимание на работу коммунальных служб города и решили проблему с очисткой дорог.