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Жителей Новосибирска в марте ожидают две сильные магнитные бури

Фото Жителей Новосибирска в марте ожидают две сильные магнитные бури
Фото Жителей Новосибирска в марте ожидают две сильные магнитные бури

Роскосмос ВК

Жителям Новосибирска следует подготовиться к мартовским магнитным бурям.

Жителей Новосибирска предупреждают о приближении магнитных бурь. График этих природных явлений составили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. По их данным, весенние бури будут фиксироваться 6 и 19 марта.

Мартовские бури будут не очень мощными — уровня G. Также колебания электромагнитного поля Земли будут отмечаться 5, 7, 15, 20, 21 марта. В эти дни, а также в пик солнечной активности люди могут испытывать недомогание, головные боли и упадок сил. Есть риск обострения хронических заболеваний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому активные занятия и важные дела в эти дни специалисты советуют отложить.

Поправить самочувствие поможет правильный режим дня, покой и прогулки на свежем воздухе.

 

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Новосибирская область
магнитные бури
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