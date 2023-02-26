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Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о травме после Мариуполя

Фото Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о травме после Мариуполя
Фото Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о травме после Мариуполя

Фото предоставлено Ростиславом Антоновым

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который регулярно выезжает в Донецк с гуманитарной миссией, рассказал о нервном срыве после очередной командировки.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов накануне 23 февраля отправился в очередную командировку в Донецк. Туда он с начала спецоперации доставляет гуманитарные грузы. В интервью Сиб.фм народный избранник и общественник рассказал, как борется со страхом нахождения в зоне СВО и почему готов вновь и вновь рисковать своей жизнью.

По словам Антонова, во время первых поездок он испытывал страх, но постепенно это чувство притупилось.

"Не боюсь: есть вещи куда более важные, чем наша жизнь. Ты думаешь не о себе, не о своих страхах, а думаешь, как доехать до адреса, как найти человека", — объяснил депутат.

Антонов признался, что после первой поездки в Мариуполь у него случился нервный срыв.

"Мы когда с Алексеем Носовым остановились на первой заправке в России – просто стояли, смеялись. Нервный смех был не потому, что нам было смешно, а от того, что живы, целы, никто не стреляет вокруг и от того, что нет трупов....", — рассказал Антонов.

Депутат добавил, что у каждого, побывавшего в Мариуполе, есть психологическая травма. При этом важнее всего для человека не ожесточиться и всего видеть главную цель — помощь людям.

Полный текст интервью с Ростиславом Антоновым можно прочесть здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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