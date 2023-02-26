Календарь стрижек на март 2023 года: в какие дни нельзя идти к парикмахеру, чтобы не состричь удачу

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Коса – девичья краса ценилась и трепетно береглась женщинами в любые времена. В пору научно-технического прогресса и ослабленной экологии вопросы пышной шевелюры стоят как никогда остро, потому всё чаще мы обращаемся к Лунному календарю, чтобы уберечь свою красу подольше. В марте 2023 года есть как удачные дни, в которые стрижка лишь усилит рост ваших волос, так и неблагоприятные, когда стрижка даже кончиков может остановить развитие волосяной луковицы

Те самые дни!

Самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2023 г — 5, 6, 13, 15, 25, 28, 31 (рекомендуется стричь волосы и окрашивать их в привычные оттенки — после проведения процедуры рост волос ускорится, а новый цвет долгое время не потеряет своей яркости. Это подходящее время для проведения лечебных процедур по восстановлению структуры волосяного покрова).

Меняем цвет смело!

В целом это хорошие даты для стрижки — 2, 3, 4, 7, 11, 14, 24, 26, 27 (визит к парикмахеру в эти дни поможет ускорить рост волос, однако не следует проводить серьезные эксперименты со сменой цвета, поскольку нанесенный тон будет держаться в течение длительного времени. Это благоприятный период для осуществления процедур по укреплению волос).

Не навредит точно!

Нейтральные дни для стрижек в марте — 8, 16, 17, 18, 19, 20 (хорошее время для обновления прически, волосы будут мягкими, шелковистыми и ухоженными. Если в ваши планы входит кардинальное изменение внешности, то сейчас самое время сделать это).

Держитесь подальше от парикмахера!

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 21 (поход к парикмахеру способствует ухудшению здоровья, значительно увеличивает риск развития болезней, тормозит процесс лечения).

Волосы против!

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 1, 9, 10, 12, 22, 23, 29, 30 (не стоит ходить в парикмахерскую, ведь сформировать прическу будет затруднительно, поскольку волосы практически не поддаются укладке, даже с помощью профессиональных средств).

Общие Лунные принципы

Не сбрасывать со счетов и основные принципы Лунного календаря:

1. Стричь волосы лучше на Растущей Луне — это поможет укрепить волосяные луковицы и приведет к более быстрому росту волос.

2. Полнолуние — самый благоприятный период для кардинальной смены образа.

3. На Убывающей Луне стричь волосы рекомендуется только в том случае, если нужно укрепить корни и замедлить рост локонов.

4. Новолуние — самое неблагоприятное время для любых стрижек.