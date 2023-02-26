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Прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года: значение, традиции, как правильно просить прощения

Фото Прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года: значение, традиции, как правильно просить прощения
Фото Прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года: значение, традиции, как правильно просить прощения

Pixabay.com

Широкая и щедрая русская душа прощает всех и вся. У нас даже праздник прощения есть в календаре – Прощёное воскресенье. В нынешнем году россияне отметят его 26 февраля (седьмой, финальный день Масленицы).

День примирения и любви

Логично, что основной традицией праздника является искреннее и взаимное прощение обид. От того и приветствие в Прощёное воскресенье звучит иначе, чем в остальные дни года: «Прости меня!». На эту фразу принято отвечать: «Бог простит, и ты меня прости!». Верующие люди считают, что искреннее прощение очищает душу, а с чистой душой проще пройти испытания Великого поста (самый строгий пост в году длится 48 дней).

Главным условием ритуала прощения в этот день должно быть совершенно искреннее раскаяние и намерение впредь не причинять человеку обиды, поясняет обозреватель православного интернет-журнала «Фома», диакон Игорь Цуканов.

Фото Прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года: значение, традиции, как правильно просить прощения 2

Соблюдаем традиции Прощёного воскресенья

Прощёное воскресенье – это ещё и финальный день Масличной недели. Традиционного он посвящён проводам уходящей зимы. Такое воскресенье лучше провести в кругу семьи и близких: отобедать блинами, сходить на горки и ярмарку, посетить храм, а вечером посмотреть на сожжение чучела Зимы (Масленицы). Кстати, пепел от ритуала считается магическим. Рассеянный над земельными угодьями он гарантирует богатый урожай.

Запреты Прощёного воскресенья

Как традиции, так и нежелательные действия этого дня связаны с прощением. Неискреннее прощение и уж тем более осознанное, намеренное непрощение, затаивание обид и злость в этот день считается тяжким грехом, который ляжет непомерной ношей на душу человека, будет разъедать её изнутри.

Подобные отголоски вызовут и конфликты в Прощёное воскресенье. Их нужно всячески избегать или гасить на первоначальной стадии. Ссориться, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах в этот день считается у верующих людей грехом. Не стоит и затевать масштабные дела в этот день, а также заключать брак или пребывать в унынии.

Зато можно и нужно ходить в баню, которая, как известно, отмывает не только тело, но и дух. Идеальное Прощёное воскресенье лучше посвятить примирению и общению с близкими людьми.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

традиции
Новосибирск
Масленица
православный праздник
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