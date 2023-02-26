Лунный календарь на март 2023 для дачников: лучшие дни для высадки семян

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Дачники делятся на два типа: торопыги и нерасторопные. И те, и другие успевают вырастить хороший урожай, ведь Лунный календарь подсказывает им самое благоприятные рассадные дни.

Благоприятные дни для работы в саду, в огороде и с комнатными цветами в марте 2023 года по Лунному календарю садовода и огородника — это 2, 6, 8 — 9,16, 22, 24, 27-28 марта.

Самый плодородный день, 24-й лунный, то есть 16 марта 2023 года. Также благоприятен для посевов и 2-й лунный день — 22 марта.

Успеют все!

Дачники типа «торопыги» посеяли семена перцев и баклажанов ещё в феврале. Но не стоит переживать тем, кто этого не сделал, ведь доподлинно известно — чем длиннее световой день, тем больше шансов быстро и без потерь вырастить крепкие растения. Март, как никакой другой месяц, идеально подходит для этих основополагающих агроприёмов.

Важные лунные запреты!

Запрещенными для любых посевов и посадок являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после. К таким дням в марте текущего года относятся: 7, 20, 21 и 22.

Мартовская Луна предупреждает!

Новолуние, или первый лунный день — 21 марта 2023 года в 20 часов 27 минут по московскому времени: самое неблагоприятное время для любых манипуляций с растениями. Такими же качествами обладают второй и двадцать восьмой лунный день, то есть день до новолуния и день после него.

Растущая луна (две мартовские фазы): с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта 2023 года. Тонкий серп луны увеличивается, притягивает вверх энергию. В результате усиливается сокодвижение от корневой системы к надземной части. Это самый благодатный период, чтобы посадить растения, от которых нам нужны «вершки». Зеленные, овощи, плоды, цветочные культуры и декоративные кустарники. Календарь подсказывает: можно проводить любые манипуляции, высадку и пересадку, окулировку и черенкование.

Полнолуние 7 марта 2023 года в 15 часов 43 минуты по московскому времени. В этот день запрещены посадка и пересадка растений. Лучше заняться прополкой сорняков, обработать посадки от вредителей и заболеваний. Оптимальное время, чтобы провести подкормку, потому что после новолуния начнется активность корней.

Убывающая луна с 8 по 20 марта 2023 года. В это время вся энергия и соки устремляются к корням. Которые, наполненные энергией, активно разрастаются и всасывают питательные растворы из почвы. Это оптимальное время для посадки, пересадки и всех манипуляций с клубневыми, луковичными и корнеплодами.

Отметим, что в публикации указаны наиболее благоприятные для посадки и посева семян мартовские дни, но это совсем не значит, что в другие дни посадками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только в запрещенные дни.