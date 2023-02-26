Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей

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Широкая и разгульная Масленица в нынешнем году празднуется с 20 по 26 февраля. Рубеж между уходящей зимой и долгожданной весной, как между добром и злом – почитаем россиянами на протяжении многих веков. Оттого и поздравить друг друга предпочитаем с душой. Подборку тёплых слов и открыток предлагаем вам.
Прими мое искреннее поздравление с торжеством весны! Пусть в твоей жизни все печали уйдут вместе с талыми водами, а успех пустит корни и расцветет. Крепкого здоровья, успехов в делах, легкого жизненного пути!
Масленица! Масленица!
Зимушки проказница!
Угощай блинами нас!
Зимней вьюге — в добрый час!
Будьте счастливы, друзья!
Без весны никак нельзя.
Вам весной — большой любви
И задоринки в крови!
Надеюсь, у тебя готовы блинчики, иначе праздник может пройти мимо! Желаю тебе жизни такой, как самый вкусный блин – пусть она будет красивая, сочная и вкусная. Ничего не бойся, иди только вперед, а весна поможет тебе на этом пути!
Наступают праздники,
Будем веселиться,
А на этом празднике,
Еще и можно подкрепиться.
Это праздник радости — проводов зимы,
И в тот, час веселья, ведь встреча весны,
Чучело нарядим, и будем танцевать,
Масленицу весело, будем отмечать.
С торжеством весны всех! Пусть Господь сохранит вас и благословит на новые свершения. Заповедует своим ангелам охранять вас на всех путях и пошлет радость в каждое сердце. Друзья, с праздником, желаю всем самого доброго!
Что за праздник у страны,
Сжигают «бабу» старую,
Друг к другу ходят на блины
И чай пьют самоварами?!
А все просто, в самом деле, —
Это Масленицы праздник!
Вместе с мартовской капелью
Пришла весна народ поздравить!
Зима начинает биться в предсмертных конвульсиях, так как весна делает первые, но твердые шаги. Пусть ручейки талого снега унесут с собой все проблемы, а душа согреется теплом ласкового солнца. Всем добра и здоровья!
Широки поля наши, просторны,
Плодородным будет этот год,
От колосьев ржи мерцают волны,
Радуется русский весь народ!
Чтобы урожай собрать достойный
Выполним старинный ритуал:
Соберём народ весь русский, вольный,
И пойдём мы чучело сжигать!
С Масленицей искренне поздравим,
Солнце поприветствуем с тобой,
И весны скорее пожелаем,
Веселиться побежим скорей гурьбой!
Самый вкусный праздник стучится в наши двери, скорее отворяйте их! Помните – весна приходит только туда, где есть запах блинов и аромат доверия. Поэтому бросаем все, начинаем печь и тепло относиться к близким. Только так сможем побороть зиму, а вместе с ней все трудности.
Слышны песнопения, вдали хороводы,
Гуляет народ весело, широко!
Встречает весенние талые воды,
И свет на душе, и тепло, и легко!!!
Толпы людей уже собрались на площади вокруг огромного чучела, а это значит, что пора прощаться с беззубой зимой. Пусть ваши сердца оттают под ласковыми лучиками весеннего солнца, а проблемы испарятся, как талый снег. Успехов и пусть Господь всегда идет впереди!
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