Появились подробности самоубийства девятиклассника после вечеринки под Новосибирском

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирской области 15-летний подросток покончил с собой после вечеринки.

В Баганском районе Новосибирской области найден погибшим ученик 9 класса. Сообщается, что подросток покончил с собой после вечеринки в ночь на 25 февраля. Праздник был приурочен ко дню рождения мальчика.

По имеющейся информации, девятиклассник пригласил друзей в гости, пока родители находились на работе в ночную смену. После он выгнал товарищей и, оставшись один, свел счеты с жизнью.

Согласно основной версии, причиной смерти могла стать несчастная любовь.

Тело школьника, как сообщает КП-Новосибирск, обнаружила мать ребенка.

В региональном СУ СКР и полиции случившееся не комментируют.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 21 несовершеннолетний погиб в результате самоубийства в 2022 году. По словам прокурора региона Александра Бучмана, всего в минувшем году зарегистрировано 147 попыток, 21 из которых завершилась летальным исходом.

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