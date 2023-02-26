Тело мужчины обнаружили в Новосибирске в квартире на Высоцкого

Фото из группы "Спасатели МАСС" в "ВК"

В Новосибирске спасатели МАСС обнаружили тело неустановленного мужчины в запертой квартире на МЖК.

Спасатели муниципальной службы МАСС в Новосибирске обнаружили тело мужчины в квартире дома по улице Высоцкого. Личность погибшего пока не установлена. Об этом сообщается в группе подразделения в "ВК".

На место спасатели прибыли после сигнала о том, что дверь в квартиру никто не открывает. На звонки и стук не реагируют.

Днем 25 февраля спасатели обеспечили доступ в помещение, внутри находился мужчина без признаков жизни.

Тел передано сотрудникам полиции.

Также 25 февраля спасатели выезжали в Калининский район города, где годовалая девочка оказалась заперт в квартире. На вскрытие двери потребовалось пять минут, после чего ребенок был передан матери. В медицинской помощи малышка не нуждалась.