Тело мужчины обнаружили в Новосибирске в квартире на Высоцкого

Фото из группы "Спасатели МАСС" в "ВК"
В Новосибирске спасатели МАСС обнаружили тело неустановленного мужчины в запертой квартире на МЖК.
Спасатели муниципальной службы МАСС в Новосибирске обнаружили тело мужчины в квартире дома по улице Высоцкого. Личность погибшего пока не установлена. Об этом сообщается в группе подразделения в "ВК".
На место спасатели прибыли после сигнала о том, что дверь в квартиру никто не открывает. На звонки и стук не реагируют.
Днем 25 февраля спасатели обеспечили доступ в помещение, внутри находился мужчина без признаков жизни.
Тел передано сотрудникам полиции.
Также 25 февраля спасатели выезжали в Калининский район города, где годовалая девочка оказалась заперт в квартире. На вскрытие двери потребовалось пять минут, после чего ребенок был передан матери. В медицинской помощи малышка не нуждалась.
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