Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске частный дом затопило талой водой с крыши

Фото В Новосибирске частный дом затопило талой водой с крыши
Фото В Новосибирске частный дом затопило талой водой с крыши

Фото: https://ru.freepik.com/author/stefamerpik

Жители Новосибирска остались без электричества после замыкания из-за текущей с крыши воды.

В Новосибирске жильцы частного дома на Кирова, 319 пожаловались на последствия оттепели. Талая вода с крыши спровоцировала замыкание, в результате помещение оказалось обесточено. Об этом сообщается в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

"Дело в том, что пробоины в крыше вызвали течь. В квартире много освещения на потолке, и из-за влаги сгорел блок подсветки, отошли обои, и осталась вода на натяжном потолке", — рассказал житель дома.

Мужчину возмутила ситуация с текущей с крыши водой. Сибиряк исправно платит за капремонт, при этом кровля не выдержала первого в 2023 году дождя. Автор поста также подчеркнул, что в ЖЭУ его заявку просто проигнорировали. Несмотря на то, что инцидент с талой водой произошел еще в пятницу, 24 февраля, ремонтная бригада так и не прибыла по адресу.

Тем временем сибиряк уже пытается оценить расходы на предстоящий ремонт. Ему, скорее всего, придется менять натяжной потолок и отсыревшие обои. Не говоря о восстановлении электропроводки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10133
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9869
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9118
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8858
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8694
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
8656
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
7297
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО