В Новосибирске частный дом затопило талой водой с крыши

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Жители Новосибирска остались без электричества после замыкания из-за текущей с крыши воды.

В Новосибирске жильцы частного дома на Кирова, 319 пожаловались на последствия оттепели. Талая вода с крыши спровоцировала замыкание, в результате помещение оказалось обесточено. Об этом сообщается в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

"Дело в том, что пробоины в крыше вызвали течь. В квартире много освещения на потолке, и из-за влаги сгорел блок подсветки, отошли обои, и осталась вода на натяжном потолке", — рассказал житель дома.

Мужчину возмутила ситуация с текущей с крыши водой. Сибиряк исправно платит за капремонт, при этом кровля не выдержала первого в 2023 году дождя. Автор поста также подчеркнул, что в ЖЭУ его заявку просто проигнорировали. Несмотря на то, что инцидент с талой водой произошел еще в пятницу, 24 февраля, ремонтная бригада так и не прибыла по адресу.

Тем временем сибиряк уже пытается оценить расходы на предстоящий ремонт. Ему, скорее всего, придется менять натяжной потолок и отсыревшие обои. Не говоря о восстановлении электропроводки.