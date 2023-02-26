В Новосибирске опубликовано расписание богослужений Великого поста в 2023 году

Новосибирская митрополия опубликовала расписание главных церковных служб Великого поста, который начинается 27 февраля.

Православные жители Новосибирской области готовятся к началу самого строгого Великого поста, который стартует 27 февраля, продлится 40 дней и завершится празднованием главного христианского праздника Пасхи. Календарь богослужений Великого поста опубликован на сайте Новосибирской митрополии.

Вечерня с чином прощения 26 февраля

Вечером Прощеного воскресенья, накануне первого дня Великого поста, служится богослужение, во время которого священнослужители и миряне просят друг у друга прощения.

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского: 27 февраля — 2 марта

Самый древний и длинный канон, написанный святителем Андреем Критским в VII веке. В первую неделю поста канон читается по частям с понедельника по четверг на великом повечерии. Полностью канон прочитывается на 5-й неделе Великого поста в среду (Стояние Марии Египетской).

Стояние Марии Египетской, 29 марта

5-я неделя Великого поста. Накануне Четвертка Великого канона (в среду вечером) читается житие Марии Египетской и Великий покаянный канон Андрея Критского целиком.

Литургия Преждеосвященных Даров

Богослужение, во время которого верующим предлагаются для причащения Святые Дары, освященные прежде на полной литургии (Преждеосвященные). Совершается во время Великого поста в будни.

В марте: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31

В апреле: 5, 10, 11, 12

Литургия св. Василия Великого

Чинопоследование литургии, составленное святителем Василием Великим.

Служится 10 раз в году, 7 из которых — в Великий пост: с 1 по 5-е воскресенья Великого поста, а также в Великий Четверг и в Великую Субботу.

В марте: 5, 12, 19, 26

В апреле: 2, 13, 15

Пассия

Вечерняя служба с акафистом Страстям Христовым (страданиям). Как правило, служится 4 воскресенья Великого поста подряд, начиная со второго.

Молебное пение святому великомученику Феодору Тирону, 3 марта

Молебен совершается накануне дня памяти святого Феодора Тирона после литургии Преждеосвященных Даров, затем читается молитва над коливом (вареная пшеница с медом). В сам праздник (4 марта) служится литургия свт. Иоанна Златоуста.

Поминальные службы родительских суббот: 11, 18 и 25 марта

Накануне на всенощном бдении служится парастас — последование Великой панихиды по всем усопшим православным христианам. Утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду.

Чин Торжества Православия, 5 марта

Первое воскресение Великого поста. После литургии Василия Великого служится особый чин Торжества Православия.

Богослужение Крестопоклонной недели, 19 марта

Накануне третьего воскресенья (18 марта, суббота) на всенощном бдении из алтаря торжественно выносится Крест для поклонения.

Также поклонение Кресту совершается еще на богослужениях в среду утром и пятницу утром, после чего он заносится обратно.

Служба Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля

Обычно в праздник Благовещения накануне вечером служится всенощное бдение, а утром — литургия свт. Иоанна Златоуста.

Акафист Пресвятой Богородице, 31 марта

В честь праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (1 апреля, суббота) в пятницу вечером поется акафист Пресвятой Богородице. В сам праздник служится литургия свт. Иоанна Златоуста.

Богослужение Вербного воскресенья, 9 апреля

Вход Господень в Иерусалим. Всенощное бдение накануне вечером и литургия свт. Иоанна Златоуста. Накануне вечером на всенощном бдении и утром после литургии совершается освящение ветвей вербы.

Богослужения Великого Четверга, 13 апреля

Воспоминание Тайной Вечери и установления таинства Евхаристии Иисусом Христом.

Утром служится вечерня с литургией свт. Василия Великого и заготавливаются запасные Дары для причащения больных. По ее окончании при архиерейском богослужении совершается чин омовения ног.

Вечером служится утреня с чтением 12 отрывков из Евангелий, посвященные Страстям (страданиям) Господним. Есть старинный русский обычай приносить домой горящие свечи с этого богослужения.

Богослужения Великой Пятницы, 14 апреля

Утром совершается последование часов Великого Пятка с изобразительными, литургия не служится.

После полудня — вечерня с выносом плащаницы, в конце службы поется канон «Плач Пресвятой Богородицы».

Вечером в пятницу или в ночь на субботу служится утреня с чином Погребения плащаницы Спасителя.

Богослужения Великой Субботы, 15 апреля

Служится литургия свт. Василия Великого, которая соединяется с вечерней. Читается 15 паремий (избранные фрагменты Ветхого Завета), в которых собраны прообразы и пророчества о Страданиях и Воскресении Христа. После литургии — освящение пасхальных яств.

Вечером перед пасхальной службой в храме читаются Деяния святых апостолов.