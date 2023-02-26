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В Новосибирске умер новорождённый ребёнок в роддоме

Фото В Новосибирске умер новорождённый ребёнок в роддоме
Фото В Новосибирске умер новорождённый ребёнок в роддоме

Фото: Pixabay.com

Младенец скончался в одном из роддомов Новосибирска.

Новорождённый ребёнок умер в одном из роддомов в Первомайском районе Новосибирска. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, младенец скончался после родов — их провели при помощи кесарева сечения. Данных о причинах смерти новорождённого нет, анализы не дали точного результата.

СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку по факту случившегося, следователям предстоит выяснить причину смерти младенца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в июне 2022 года в родильном доме города Новосибирска у пациентки отделения произошла внутриутробная гибель плода. Следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, ранее стало известно о схожей проверке в одном из городских родильных домов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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