В Новосибирске в бар не пустили трёх участников СВО из-за военной формы

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Конфликт из-за военной формы произошёл в одном из баров Новосибирска.

Один из новосибирских баров в центре города отказался пускать трёх военнослужащих в заведение из-за их формы. Об этом мать одного из участников конфликта рассказала на сервисе Flamp.

Сибирячка вместе с солдатами планировала отпраздновать День защитника Отечества — её сын недавно вернулся из зоны проведения СВО. Однако молодой человек пришёл в экипировке, что стало причиной отказа со стороны сотрудников заведения.

«Парни жизней не жалеют, чтобы нечисть в Россию не пришла, а вы им отказываете в обслуживании, только по тому, что они СВОшники и в форме, которой гордятся!» — написала она.

Мать военнослужащего обвинила в случившемся «вышибал» этого заведения.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали "майора" полиции после дебоша в баре.