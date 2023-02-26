В Новосибирске в бар не пустили трёх участников СВО из-за военной формы

Фото: Pixabay.com
Конфликт из-за военной формы произошёл в одном из баров Новосибирска.
Один из новосибирских баров в центре города отказался пускать трёх военнослужащих в заведение из-за их формы. Об этом мать одного из участников конфликта рассказала на сервисе Flamp.
Сибирячка вместе с солдатами планировала отпраздновать День защитника Отечества — её сын недавно вернулся из зоны проведения СВО. Однако молодой человек пришёл в экипировке, что стало причиной отказа со стороны сотрудников заведения.
«Парни жизней не жалеют, чтобы нечисть в Россию не пришла, а вы им отказываете в обслуживании, только по тому, что они СВОшники и в форме, которой гордятся!» — написала она.
Мать военнослужащего обвинила в случившемся «вышибал» этого заведения.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали "майора" полиции после дебоша в баре.
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