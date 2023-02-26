Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске в бар не пустили трёх участников СВО из-за военной формы

Фото В Новосибирске в бар не пустили трёх участников СВО из-за военной формы
Фото В Новосибирске в бар не пустили трёх участников СВО из-за военной формы

Фото: Pixabay.com

Конфликт из-за военной формы произошёл в одном из баров Новосибирска.

Один из новосибирских баров в центре города отказался пускать трёх военнослужащих в заведение из-за их формы. Об этом мать одного из участников конфликта рассказала на сервисе Flamp.

Сибирячка вместе с солдатами планировала отпраздновать День защитника Отечества — её сын недавно вернулся из зоны проведения СВО. Однако молодой человек пришёл в экипировке, что стало причиной отказа со стороны сотрудников заведения.

«Парни жизней не жалеют, чтобы нечисть в Россию не пришла, а вы им отказываете в обслуживании, только по тому, что они СВОшники и в форме, которой гордятся!» — написала она.

Мать военнослужащего обвинила в случившемся «вышибал» этого заведения.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали "майора" полиции после дебоша в баре.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10200
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9927
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9181
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8912
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8866
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
8684
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
7317
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО