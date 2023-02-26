В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошли массовые задержания

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы сняли на видео работу полиции в ТРЦ «Галерея».

В новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея» полиция произвела массовые задержания. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black». Очевидцы сняли процесс на видео.

О причинах задержания не сообщается. Комментариев от ГУ МВД по Новосибирской области не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 2 января в группе «АСТ-54» появилось фото, сделанное у входа в ТРЦ "Галерея". Жительница Новосибирска рассказала, что 1 января какой-то мужчина бил по лицу 3-летнюю девочку.

Ребёнок очень сильно кричал и плакал, но никто не пришёл на помощь девочке. При этом, рядом находилась мать малышки, которая держала за руку младшего сына. Очевидец происшествия сообщила, что вызовет полицию. После этого семейка быстро удалилась.