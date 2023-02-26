Великий Пост 2023: когда начинается, сколько длится, календарь питания по дням

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Верующие называют Великий пост путём, который ведёт к Светлому Христову Воскресенью. Как любая дорога, он усыпан не только лепестками роз, но и готовит тернии, преодолев которые Душа человеческая приближается к Господу, уверяют российские священнослужители. На основе их рекомендаций каждый желающий может составить индивидуальный календарь питания на период с 27 февраля по 15 апреля 2023 года.

Из года в год отцы православной церкви поясняют прихожанам, что Великий пост – это не диета, а духовное очищение. Общими правилами семинедельного поста являются традиционные ограничения в питании – под строгий запрет попадают: мясо, яйца, молочные продукты.

Принципы Великого поста

Самый строгий пост года в нынешнем году стартует в понедельник, 27 февраля, а завершится перед Пасхой в субботу, 15 апреля. Традиционно он делится на седмицы (1 седмица = 7 дней) и продлится семь недель. Прежде чем приступить к составлению индивидуального плана питания на этот период, стоит ознакомиться с общими принципами прохождения поста, рекомендует протоирей Алексий Потокин.

По его словам и согласно церковному Уставу:

1. В первую и последнюю неделю поста — особая строгость (все продукты животного происхождения нельзя употреблять в пищу).

2. В понедельник, среду и пятницу пищу едят только холодной, а по вторникам и четвергам горячая пища допускается без масла.

3. По субботам и воскресеньям, кроме растительного масла, допускается умеренное употребления виноградного вина (это не распространяется на субботу Страстной седмицы).

4. В страстную Пятницу лучше воздержаться от приема пищи весь день.

План питания по дням

В церковном Уставе уже прописан календарь питания по дням Великого поста. Он подходит тем, кто не может самостоятельно составить индивидуальный рацион на ближайшие сеть недель.

Первая неделя с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Понедельник, 27.02.23 – полный отказ от еды.

Со вторника, 28.02.23 по пятницу, 03.03.23 – сухоядение (со вторника по пятницу разрешается употребление только сырых негорячих продуктов и не подогретого питья, можно употреблять в пищу все виды фруктов и овощей, любые орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб).

С субботы, 04.03.23 по воскресенье, 05.03.23 – вареные, тушеные овощи и фрукты с добавлением любого растительного масла.

Вторая неделя с 6 по 12 марта 2023 года

Понедельник, 06.03.23, среда, 08.03.23 и пятница, 10.03.23 – сухоядение.

Вторник, 07.03.23 и четверг, 09.03.23 – вареная растительная пища без масла.

Суббота, 11.03.23 и воскресенье, 12.03.23 – обработанная теплом овощная и фруктовая пища с маслом.

Третья неделя с 13 по 19 марта 20223 года

Понедельник, 13.03.23, среда, 15.03.23, пятница, 17.03.23 – сухоядение.

Вторник, 14.03.23 и четверг, 16.03.23 – варенные, тушеные овощи и фрукты без масла.

Суббота, 18.03.23 и воскресенье, 19.03.23 – отварная овощная и фруктовая еда с добавлением масла.

Четвертая неделя с 20 по 26 марта 2023 года

Понедельник, 20.03.23, среда, 22.03.23 и пятница, 24.03.23 – сухоядение.

Вторник, 21.03.23 и четверг, 23.03.23 – варенные, тушеные овощи и фрукты без масла.

Суббота, 25.03.23 и воскресенье, 26.03.23 – обработанная теплом вегетарианская пища с растительным маслом.

Пятая неделя с 27 марта по 2 апреля 2023 года

Понедельник, 27.03.23, среда, 29.03.23 и пятница, 31.03.23 — сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб.

Вторник, 28.03.23 и четверг, 30.03.23 – варенные, тушеные овощи и фрукты без масла.

Суббота, 01.04.23 и воскресенье, 02.04.23 – вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом.

Шестая неделя с 3 по 9 апреля 2023 года

Понедельник, 03.04.23, среда, 05.04.23 и пятница 07.04.23 – сухоядение.

Вторник, 04.04.23 и четверг, 06.04.23 – варенные, тушеные овощи и фрукты без масла.

Суббота, 8.04.23 – дозволяется потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

Воскресенье, 9.04.23 – праздник Вербное воскресенье, разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Также, в пятницу на Благовещение 7.04.22 можно немного рыбы, а в Лазареву субботу, 8.04.23 можно есть икру, хотя рыба не разрешается.

Седьмая (неполная) неделя с 10 по 15 апреля 2023 года

С понедельника, 10.04.23 по четверг, 13.04.23 – употребление сухофруктов, моченых и свежих овощей и фруктов.

Пятница, 14.04.23 – запрет всякой еды.

Суббота, 15.04.23 – сухоядение.

Отметим, если у вас есть хронические недуги, то лучше посоветоваться с лечащим врачом и совместно с ним продумать индивидуальный план питания с учётом особенностей вашего здоровья.