Житель Новосибирска купил в супермаркете просроченные на 4 месяца продукты

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Новосибирец пожаловался на просроченные на 4 месяца продукты, купленные в супермаркете Ленинского района.

Житель Новосибирска рассказал о покупке салатов, срок годности которых истек от 2 до 4 месяцев назад. Опасны товар мужчина приобрел в супермаркете на левом берегу, после чего оставил негативный отзыв на сайте Flamp.

Со слов новосибирца, покупка обошлась ему в 1,5 тысячи рублей. Он купил сырный салат с чесноком, пресервы тунца, морскую капусту. Только дома покупатель решил проверить срок годности продуктов. Покупка была совершена 21 февраля, но как выяснилось, закуски следовало утилизировать еще 2-4 месяца назад.

Мужчина сообщил о просрочке директору магазина, однако там к ситуации отнеслись равнодушно.

"Я пояснил, что просроченный товар нахожу не впервые, и что мне надоело работать за них. На вопрос, готов ли он за это платить штраф, директор ответил что-то вроде: "Ну и заплачу"!", — возмутился житель Новосибирска.

Со слов сибиряка, деньги за просрочку ему вернули, однако покупатель все же написал жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее жители Новосибирска уже жаловались, что часто встречают на прилавках сетевых магазинов гнилые фрукты и овощи.