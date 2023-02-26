Жительница Омска умерла на соревнованиях по поеданию блинов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Омичка подавилась блином во время конкурса на Масленицу и умерла.
38-летняя жительница Омска Марина Гусева скончалась во время конкурса по поеданию блинов на Масленицу. Женщина подавилась угощением. Об этом сообщает тг-канал Mash Siberia.
Отмечается, что погибшая проходила лечение в санатории "Коммунальник".
Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. В частности, правоохранители выясняют, почему в санатории не было медиков, способных оказать помощь. Как выяснилось, женщина скончалась до приезда врачей.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают