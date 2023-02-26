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Жительница Омска умерла на соревнованиях по поеданию блинов

Фото Жительница Омска умерла на соревнованиях по поеданию блинов
Фото Жительница Омска умерла на соревнованиях по поеданию блинов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Омичка подавилась блином во время конкурса на Масленицу и умерла.

38-летняя жительница Омска Марина Гусева скончалась во время конкурса по поеданию блинов на Масленицу. Женщина подавилась угощением. Об этом сообщает тг-канал Mash Siberia.

Отмечается, что погибшая проходила лечение в санатории "Коммунальник".

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. В частности, правоохранители выясняют, почему в санатории не было медиков, способных оказать помощь. Как выяснилось, женщина скончалась до приезда врачей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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